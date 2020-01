DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG cancels its announced capital increase

21.01.2020 - 08:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:55

02:55

07:55

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Key word(s): Capital IncreaseDeutsche Konsum REIT-AG cancels its announced capital increase21-Jan-2020 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.Due to a documentation error, today the company has decided not to completethe capital increase making partial use of the existing authorized capitalthat has been announced yesterday.Contact:Deutsche Konsum REIT-AGMr. Christian HellmuthCFOAugust-Bebel-Str. 6814482 PotsdamTel. 0331 / 74 00 76 - 517Fax: 0331 / 74 00 76 - 520E-Mail: ch@deutsche-konsum.de21-Jan-2020 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: Deutsche Konsum REIT-AGAugust-Bebel-Str. 6814482 PotsdamGermanyPhone: +49 (0)331 740076517Fax: +49 (0)331 740076520E-mail: ch@deutsche-konsum.deInternet: www.deutsche-konsum.deISIN: DE000A14KRD3WKN: A14KRDListed: Regulated Market in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957505End of Announcement DGAP News Service957505 21-Jan-2020 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)