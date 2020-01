DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG führt angekündigte Kapitalerhöhung nicht durch

21.01.2020 - 08:56 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): KapitalerhöhungDeutsche Konsum REIT-AG führt angekündigte Kapitalerhöhung nicht durch2020-01-21 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Auf Grund eines Fehlers in der Dokumentation hat die Gesellschaft heutebeschlossen, die gestern angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtemKapital nicht wie vorgesehen durchzuführen.Kontakt:Deutsche Konsum REIT-AGHerr Christian HellmuthFinanzvorstandAugust-Bebel-Str. 6814482 PotsdamTel. 0331 / 74 00 76 - 517Fax: 0331 / 74 00 76 - 520E-Mail: ch@deutsche-konsum.de2020-01-21 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Deutsche Konsum REIT-AGAugust-Bebel-Str. 6814482 PotsdamDeutschlandTelefon: +49 (0)331 740076517Fax: +49 (0)331 740076520E-Mail: ch@deutsche-konsum.deInternet: www.deutsche-konsum.deISIN: DE000A14KRD3WKN: A14KRDBörsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 957505Ende der Mitteilung DGAP News-Service957505 2020-01-21 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)