DGAP-Adhoc: DIC Asset AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich ab

DGAP-Ad-hoc: DIC Asset AG / Schlagwort(e): KapitalerhöhungDIC Asset AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapitalerfolgreich ab2020-01-21 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014*NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBARODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGENLÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEINKÖNNTE.Frankfurt am Main, 21. Januar 2020*DIC Asset AG schließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapitalerfolgreich ab*Die DIC Asset AG (die "*Gesellschaft*") hat ihre gestern angekündigteKapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. DerGesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlösvon ca. EUR 110 Millionen zu.Insgesamt wurden 6.857.774 neue Aktien zu einem Preis von EUR 16,00platziert. Die zur Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe gehörende TTL RealEstate GmbH und die RAG-Stiftung haben 2.336.248 bzw. 685.777 neue Aktien imRahmen des Platzierungsverfahrens erworben. Die neuen Aktien tragendieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen zum Handel amregulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktsmit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der FrankfurterWertpapierbörse zugelassen werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien istvoraussichtlich der 24. Januar 2020. Settlement erfolgt voraussichtlich am24. Januar 2020.Kontakt:Peer SchlinkmannLeiter Investor Relations & Corporate CommunicationsNeue Mainzer Straße 2060311 Frankfurt am MainTel.: (069) 9 45 48 58-14 92*Disclaimer*Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren derDIC Asset AG dar.Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oderWeiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien undJapan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf vonWertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchenAngebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht undwerden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfenin den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nachden Vorschriften des Securities Act in der derzeit gültigen Fassung oder nurauf Grund einer Ausnahmeregelung vom Registrierungserfordernis verkauft oderzum Kauf angeboten werden.Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, dieunter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nurQualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebotoder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oderanderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personenabgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet undsämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten inkeinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokumententhaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagenauf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum Zeitpunktder Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG unterliegtgemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung,dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung diesesDokuments in irgendeiner Form vornehmen.*Über die DIC Asset AG:*Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC AssetAG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märktenvertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro(Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierteImmobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatzunternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management)agiert dieDIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftetkontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und derWertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management),der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AGErträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mitattraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationaleinstitutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.2020-01-21 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: DIC Asset AGNeue Mainzer Straße 2060311 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 69 9454858-1492Fax: +49 69 9454858-9399E-Mail: ir@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZGIndizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate Exchange; Börse LuxemburgEQS News ID: 957481Ende der Mitteilung DGAP News-Service957481 2020-01-21 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)