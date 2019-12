DGAP-Adhoc: Ekotechnika AG erzielt operatives Ergebnis von 11,3 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018/19

27.12.2019 - 19:46 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/JahresergebnisEkotechnika AG erzielt operatives Ergebnis von 11,3 Mio. Euro imGeschäftsjahr 2018/192019-12-27 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ekotechnika AG erzielt operatives Ergebnis von 11,3 Mio. Euro imGeschäftsjahr 2018/19 *Walldorf, 27. Dezember 2019 - Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN:DE000A161234), deutsche Holding des größten Händlers internationalerLandtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, hat im abgelaufenenGeschäftsjahr 2018/2019 (30.09.) ein operatives EBIT von 11,3 Mio. Euro (Vj.9,4 Mio. Euro) erzielt und liegt damit über der bisher erwarteten Spanne von9,5 bis 10 Mio. Euro. Dies hat sich heute im Zuge der Finalisierung desKonzernabschlusses der Ekotechnika AG bestätigt. Die übrigenprognostizierten Kennzahlen Umsatzerlöse und Rohertrag liegen ebenfalls mit160,3 Mio. Euro und 27,8 Mio. Euro leicht über den bisher kommuniziertenWerten von rund 159 Mio. Euro und 27 Mio. Euro.Der Geschäftsbericht 2018/2019 der Ekotechnika AG wird am 24. Januar 2020veröffentlicht.*Kontakt*Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0)6227 3 58 59 60 // E: info@ekotechnika.de// www.ekotechnika.de [1]*Presse / Investor Relations*Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //E: presse@ekotechnika.de2019-12-27 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Ekotechnika AGJohann-Jakob-Astor-Str. 4969190 WalldorfDeutschlandTelefon: +49 (0) 6227 3 58 59 60E-Mail: info@ekotechnika.deInternet: www.ekotechnika.deISIN: DE000A161234WKN: A1R1A1Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, MünchenEQS News ID: 944217Ende der Mitteilung DGAP News-Service944217 2019-12-27 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a96c46fb9a60cdf7f6f64ecd5060d1cd&application_id=944217&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)