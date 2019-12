DGAP-Adhoc: Energiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zu Gewinnverschiebung

18.12.2019 - 15:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e):Gewinnwarnung/PrognoseänderungEnergiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zuGewinnverschiebung2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aufgrund von signifikanten witterungsbedingten Bauverzögerungen ist aktuellmit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein für die Höhedes Konzern-EBT 2019 entscheidender und noch im Bau befindlicher Windparkder Energiekontor AG nicht mehr planmäßig zum Jahresende 2019fertiggestellt und in Betrieb genommen werden kann. Obwohl weiterhin alleAnstrengungen zur Fertigstellung des Windparks unternommen werden, bestehteine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das für 2019 prognostizierteKonzern-EBT von rund 10 Mio. Euro daher nicht erreicht wird, und ausheutiger Sicht aller Voraussicht nach nur im unteren einstelligenMillionen-Euro-Bereich liegen wird. Der anteilige, durch die Bauverzögerungnicht realisierte Ergebnisbeitrag verschiebt sich damit ins nächste Jahr underhöht das Konzern EBT 2020.Kontakt:Peter AlexHead of Investor RelationsEnergiekontor AGMary-Somerville-Straße 528359 BremenTel.: +49 421-3304-126Fax: +49 421-3304-444ir@energiekontor.comInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Bei der Realisierung eines Windpark-Projekts gehören Terminverschiebungenzum Tagesgeschäft. Gerade das windstarke vierte Quartal ist hierfürbesonders anfällig.Aktuell befindet sich der Windpark Waldfeucht, in Nordrhein-Westfalenwestlich von Heinsberg unweit der Grenze zu den Niederlanden gelegen, in derRealisierung. Ursprünglich wurde mit einer Inbetriebnahme der dreiNordex-Windkraftanlagen mit einer Leistung von jeweils 4,5 MW jährlich undeinem erwarteten Ertrag von rund 35 Mio. Kilowattstunden im Dezember 2019gerechnet. In den letzten Wochen haben hohe Windgeschwindigkeiten mitkräftigen Böen dafür gesorgt, dass die Arbeiten am Standort nichtplanmäßig erfolgen konnten und es in der Folge zu Verzögerungen kam.Trotz vorgenommener Gegen-Maßnahmen wie der Anforderung vonzusätzlichen Errichtungskränen und der Einführung einesDrei-Schichten-Betriebs haben sich die Aussichten für eine Fertigstellungbis Jahresende zuletzt weiter eingetrübt. Für die nächsten Tage wird amStandort Waldfeucht mit schwierigen Windverhältnissen gerechnet, die zuweiteren Verzögerungen führen werden.Aus heutiger Sicht ist daher mit einer vollständigen Inbetriebnahme desWindparks erst im Januar 2020 zu rechnen. Damit verschiebt sichvoraussichtlich ein Teil des für 2019 vorgesehenen Ergebnisbeitrages in daserste Quartal 2020.2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Energiekontor AGMary-Somerville-Straße 528359 BremenDeutschlandTelefon: 04 21/33 04-126Fax: 04 21/33 04-4 44E-Mail: ir@energiekontor.deInternet: www.energiekontor.deISIN: DE0005313506WKN: 531350Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 939179Ende der Mitteilung DGAP News-Service939179 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)