DGAP-Adhoc: Energiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zu Gewinnverschiebung

DGAP-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Prognose/PrognoseänderungEnergiekontor AG: Witterungsbedingte Bauverzögerung führt zuGewinnverschiebung2019-12-30 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aufgrund der unbeständigen Witterung in den letzten 14 Tagen, insbesondereaufgrund des anhaltend starken Windes, kann trotz aller Anstrengungen undeines Mehrschichteinsatzes aus heutiger Sicht keine Windkraftanlage des fürdie Höhe des Konzern-EBT 2019 entscheidenden und noch im Bau befindlichenWindparks der Energiekontor AG in Nordrhein Westfalen wie geplant bisJahresende fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Damit verschiebtsich der komplette Ergebnisbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe insnächste Jahr und erhöht das Konzern EBT 2020 entsprechend. Bislang war nochdavon auszugehen, dass zumindest einzelne Windkraftanlagen des betreffendenWindparks bis Jahresende ergebniswirksam in Betrieb genommen werden können.Dies ist aufgrund des anhaltend starken Windes am Standort aus heutigerSicht nicht mehr möglich. Das Konzern-EBT 2019 wird aufgrund dieserunplanmäßigen witterungsbedingten Bauverzögerung und der dadurchbedingten Gewinnverschiebung aller Voraussicht nach negativ ausfallen.Kontakt:Peter AlexHead of Investor RelationsEnergiekontor AGMary-Somerville-Straße 528359 BremenTel.: +49 421-3304-126Fax: +49 421-3304-444ir@energiekontor.com2019-12-30 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Energiekontor AGMary-Somerville-Straße 528359 BremenDeutschlandTelefon: 04 21/33 04-126Fax: 04 21/33 04-4 44E-Mail: ir@energiekontor.deInternet: www.energiekontor.deISIN: DE0005313506WKN: 531350Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 944957Ende der Mitteilung DGAP News-Service944957 2019-12-30 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)