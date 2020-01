DGAP-Adhoc: euromicron AG in Insolvenz: Kartellfreigabe

21.01.2020 - 16:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Schlagwort(e): Rechtssacheeuromicron AG in Insolvenz: Kartellfreigabe2020-01-21 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Neu-Isenburg, 21. Januar 2020* - Das Bundeskartellamt hat heute dieFreigabe zur Veräußerung der in- und ausländischenTochtergesellschaften der euromicron AG (WKN A1K030) an die Gustav ZechStiftung erteilt. Die Veräußerung soll nunmehr zeitnah vollzogen werden(Closing).*Mitteilende Person:*Dr. Jan Markus PlathnerInsolvenzverwalter der euromicron AGTelefon: +49 69 631583-0info@euromicron.de*Pressekontakt euromicron AG:*euromicron AG in InsolvenzInvestor & Public RelationsSiemensstraße 663263 Neu-IsenburgTelefon: +49 69 631583-0Telefax: +49 69 631583-17IR-PR@euromicron.dewww.euromicron.de [1]WKN A1K030ISIN DE000A1K03002020-01-21 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de957985 2020-01-21 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2524f28419f54df3213e617eed5e392b&application_id=957985&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)