DGAP-Adhoc: euromicron AG in Insolvenz: Revocation of admission to Prime Standard

15.01.2020 - 18:17 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

18:17

12:17

17:17

DGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Key word(s): Miscellaneouseuromicron AG in Insolvenz: Revocation of admission to Prime Standard15-Jan-2020 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*Neu-Isenburg, January 15, 2020* - Today euromicron AG in Insolvenz (WKNA1K030) applied for revocation of admission to the sub-segment of theregulated market with additional obligations (Prime Standard) with theManagement Board of Frankfurter Wertpapierbörse. The revocation shall notaffect the admission to the regulated market (General Standard) in otherrespects.*Communicating person:*Dr. Jan Markus PlathnerInsolvency administrator of euromicron AGPhone: +49 69 631583-0info@euromicron.de*Press contact euromicron AG:*euromicron AG in InsolvenzInvestor & Public RelationsSiemensstraße 663263 Neu-IsenburgPhone: +49 69 631583-0Fax: +49 69 631583-17IR-PR@euromicron.dewww.euromicron.de [1]ISIN DE000A1K0300WKN A1K03015-Jan-2020 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.de954515 15-Jan-2020 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2524f28419f54df3213e617eed5e392b&application_id=954515&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)