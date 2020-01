DGAP-Adhoc: euromicron AG in Insolvenz: Termination of Designated Sponsor contract

10.01.2020 - 13:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

13:00

07:00

12:00

DGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Key word(s): Contracteuromicron AG in Insolvenz: Termination of Designated Sponsor contract10-Jan-2020 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*Neu-Isenburg, January 10, 2020* - euromicron AG in Insolvenz today decidedto terminate the Designated Sponsor contract with Pareto Securities AS dueto insolvency proceedings. Continuous trading of the company's share on thereference market XETRA(R) (WKN A1K030) will no longer be possible. However,the company's registered shares can still be traded on the Frankfurt StockExchange in the regulated market as part of other trading models.*Communicating person:*Dr. Jan Markus PlathnerInsolvency administrator of euromicron AGPhone: +49 69 631583-0info@euromicron.de*Press contact euromicron AG:*euromicron AG in InsolvenzInvestor & Public RelationsSiemensstraße 663263 Neu-Isenburg, GermanyPhone: +49 69 631583-0Fax: +49 69 631583-17IR-PR@euromicron.dewww.euromicron.de [1]ISIN DE000A1K0300WKN A1K03010-Jan-2020 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.de950887 10-Jan-2020 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2524f28419f54df3213e617eed5e392b&application_id=950887&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)