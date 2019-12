DGAP-Adhoc: euromicron AG: Insolvenzeröffnung

23.12.2019 - 18:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

18:21

12:21

17:21

DGAP-Ad-hoc: euromicron AG / Schlagwort(e): Rechtssacheeuromicron AG: Insolvenzeröffnung2019-12-23 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Neu-Isenburg, 23.12.2019* - Das Amtsgericht Offenbach hat mit Beschluss vomheutigen Tage (8 IN 533/19) das Insolvenzverfahren über das Vermögen dereuromicron AG (WKN A1K030) eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde derbisherige vorläufige Insolvenzverwalter Herr Rechtsanwalt Dr. Jan MarkusPlathner bestellt.*Mitteilende Person:*Dr. Jan Markus PlathnerInsolvenzverwalter der euromicron AGTelefon: +49 69 631583-0info@euromicron.de___________________________________________________________________*Über euromicron AG:*Die euromicron AG (www.euromicron.de [1]) vereint als mittelständischerTechnologiekonzern 16 Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude,Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Smart Services. Verwurzelt inDeutschland ist euromicron mit rund 1.900 Mitarbeitern an 40 Standorteninternational aktiv.Mit ihrer Expertise in Sensorik, Endgeräten, Infrastrukturen, Plattformen,Software und Services ist euromicron in der Lage, ihren Kunden ganzheitlicheLösungen aus einer Hand anzubieten. Damit unterstützt euromicronMittelständler, Großunternehmen und Organisationen der öffentlichenHand, Flexibilität und Effizienz zu steigern, Sicherheitsrisiken vorzubeugensowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Als deutscher Spezialist für dasInternet der Dinge (Internet of Things - kurz IoT) versetzt euromicron ihreKunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und denWeg der Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten.*Pressekontakt euromicron AG:*euromicron AGInvestor & Public RelationsSiemensstraße 663263 Neu-IsenburgTelefon: +49 69 631583-0Telefax: +49 69 631583-17IR-PR@euromicron.dewww.euromicron.de [1]ISIN DE000A1K0300 A1K0302019-12-23 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de942899 2019-12-23 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2524f28419f54df3213e617eed5e392b&application_id=942899&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)