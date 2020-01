DGAP-Adhoc: EVN AG: Unterzeichnung der Vereinbarung zur Umsetzung des Abwasseraufbereitungsprojekts Umm Al Hayman in Kuwait am 23. Jänner 2020 (deutsch)

23.01.2020 - 09:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EVN AG: Unterzeichnung der Vereinbarung zur Umsetzung des Abwasseraufbereitungsprojekts Umm Al Hayman in Kuwait am 23. Jänner 2020DGAP-Ad-hoc: EVN AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Öffentliche AusschreibungEVN AG: Unterzeichnung der Vereinbarung zur Umsetzung desAbwasseraufbereitungsprojekts Umm Al Hayman in Kuwait am 23. Jänner 202023.01.2020 / 09:49 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die EVN gibt bekannt, dass das Konsortium, dem die WTE Wassertechnik GmbH("WTE"), eine 100 % Tochtergesellschaft der EVN AG, und ein kuwaitischerFinanzinvestor zu je 50 % angehören, den Zuschlag zur Errichtung desAbwasseraufbereitungsprojekts Umm Al Hayman in Kuwait (Kläranlage sowieKanalnetz mit Pumpstationen) erhalten hat.Hierfür unterzeichneten am 23. Jänner 2020 das Ministry of Public Works inKuwait und die für dieses Projekt gegründete Projektgesellschaft(mittelbarer WTE-Anteil von 20 %) die Vereinbarung zur Errichtung undUmsetzung des Abwasseraufbereitungsprojekts im Rahmen eines Public PrivatePartnerships.Der Vollzug dieser Vereinbarung steht unter verschiedenen üblichenaufschiebenden Bedingungen, insbesondere dem Abschluss bereitsausverhandelter Finanzierungs- und Garantieverträge. Mit dem Eintritt deraufschiebenden Bedingungen ist zeitnah zu rechnen.Die WTE wird als Generalunternehmer die Planung und den Bau insbesondereeiner Kläranlage (Auftragswert umgerechnet rund 600 Mio. Euro) sowie - mitPartnern - eines Kanalnetzes mit Pumpstationen (Auftragswert umgerechnetrund 950 Mio. Euro) verantworten.Die Planungen sehen für die Realisierung des Projektes einen Zeitrahmen von30 Monaten für die Kläranlage bzw. von vier Jahren für das Kanalnetz mitPumpstationen vor. Danach wird die WTE die Kläranlage 25 Jahre und dasKanalnetz drei Jahre betreiben.Kontakt:Mag. Gerald ReidingerLeitung Controlling und Investor RelationsTelefon: +43 2236 200-12698E-Mail: investor.relations@evn.atMag. Stefan ZachLeitung Information und KommunikationTelefon: +43 2236 200-12294E-Mail: stefan.zach@evn.at---------------------------------------------------------------------------23.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: EVN AGEVN Platz2344 Maria EnzersdorfÖsterreichTelefon: +43-2236-200-12294E-Mail: info@evn.atInternet: www.evn.atISIN: AT0000741053WKN: 074105Indizes: ATXBörsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel)EQS News ID: 959389Ende der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------959389 23.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX