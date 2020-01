DGAP-Adhoc: FRoSTA AG: FRoSTA korrigiert Prognose für Jahresüberschuss

20.01.2020 - 13:08 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: FRoSTA AG / Schlagwort(e): JahresergebnisFRoSTA AG: FRoSTA korrigiert Prognose für Jahresüberschuss2020-01-20 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc-Mitteilung**FRoSTA korrigiert Prognose für Jahresüberschuss *Bremerhaven, 20. Januar 2020. Nach den heute vorliegenden und nochungeprüften Zahlen erwartet die FRoSTA AG für das Geschäftsjahr 2019 einenKonzernjahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 12,1 mEUR und wird damitdie Prognose von 15 mEUR aus dem Halbjahresfinanzbericht unterschreiten.Wesentlicher Grund für die Prognoseabweichung sind weitere Effekte ausangestiegenen Rohmaterialkosten und zusätzlich außerordentlicheUmstellungskosten auf eine zukunftsweisende Papierverpackung.Dagegen wird der Umsatz entsprechend der Prognose voraussichtlich leichtgegenüber dem Vorjahr wachsen.Der endgültige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird am 27.Februar 2020 veröffentlicht.Der Vorstand2020-01-20 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: FRoSTA AGAm Lunedeich 11627572 BremerhavenDeutschlandTelefon: +49 471 / 9736 - 403Fax: +49 471 / 75 - 163E-Mail: renken@frosta.deInternet: www.frosta-ag.comISIN: DE0006069008WKN: 606900Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957119Ende der Mitteilung DGAP News-Service957119 2020-01-20 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)