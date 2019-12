DGAP-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: Keine Veräußerung der Anteile an der ZIEMANN SICHERHEIT Holding

18.12.2019 - 16:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): VerkaufGBK Beteiligungen AG: Keine Veräußerung der Anteile an der ZIEMANNSICHERHEIT Holding2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 derVerordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -MAR)**GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft: Keine Veräußerung der Anteile ander ZIEMANN SICHERHEIT Holding GmbH*Hannover, den 18. Dezember 2019 - Der Vorstand von GBK hatte am 29. Januar2019 darüber informiert, dass GBK einen Vertrag über den Verkauf des von ihrmittelbar gehaltenen 7,5%-igen Anteils an der ZIEMANN SICHERHEIT HoldingGmbH, Schallstadt, unterzeichnet hat (Signing). Gleichzeitig hat derVorstand darauf verwiesen, dass die Veräußerung unter dem Vorbehalt derkartellrechtlichen Genehmigung steht.Vereinbart war ein Erwerb durch die Loomis AB (Stockholm/Schweden). Dabeisollten alle Anteile an der Ziemann Sicherheit Holding GmbH erworben werden.Das Bundeskartellamt hat in dieser Angelegenheit am 08. März 2019 dasHauptprüfverfahren eröffnet.Nach umfänglichen Beratungen mit den betroffenen Parteien hat dasBundeskartellamt mit Mitteilung vom 18. Dezember 2019 den Anteilserwerbdurch die Loomis AB untersagt.Auswirkungen auf das Realisierte Ergebnis der GBK in 2019 oder auf denNettovermögenswert der Gesellschaft ergeben sich aus dieser Tatsache nicht.Der Vorstand*Über GBK Beteiligungen AG*GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutscheBeteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nichtbörsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. GBK kooperiertseit 2002 vertraglich mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anleger können mit einerGBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmenmit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien vonGBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München undStuttgart gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet:www.gbk-ag.deKontakt:GBK Beteiligungen AGChristoph SchoppVorstandGünther-Wagner-Allee 1730177 HannoverTel.: 0511-28007902019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: GBK Beteiligungen AGGünther-Wagner-Allee 1730177 HannoverDeutschlandTelefon: +49 (0)511 - 2800790Fax: +49 (0)511 - 2800751E-Mail: schopp@gbk-ag.deInternet: www.gbk-ag.deISIN: DE0005850903WKN: 585090Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München, StuttgartEQS News ID: 939337Ende der Mitteilung DGAP News-Service939337 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)