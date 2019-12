DGAP-Adhoc: German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veräußert ihre Mehrheitsbeteiligung und erlöst dafür einen Preis in Höhe von zwei Drittel ihrer Marktkapitalisierung

17.12.2019 - 14:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: German Startups Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): VerkaufGerman Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group veräußertihre Mehrheitsbeteiligung und erlöst dafür einen Preis in Höhe von zweiDrittel ihrer Marktkapitalisierung2019-12-17 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.+++ Ad-hoc Mitteilung +++*German Startups Group veräußert ihre Mehrheitsbeteiligung und erlöstdafür einen Preis in Höhe von zwei Drittel ihrer Marktkapitalisierung**Berlin, 17. Dezember 2019 - *Die German Startups Group, ein führenderVenture-Capital-Investor in Deutschland mit Sitz in Berlin, veräußertihre Mehrheitsbeteiligung an der Exozet Berlin GmbH und erlöst dabei rund11,2 Mio. EUR bzw. nach Abzug von M&A-Provisionen rund 10,8 Mio. EUR oder1,00 EUR pro Aktie. Das entspricht knapp 70% ihrer bisherigenMarktkapitalisierung.Mit der Veräußerung von Exozet realisiert die German Startups Groupeinen überraschend hohen Veräußerungsgewinn in Höhe von 6,1 Mio. EURoder 0,54 EUR pro Aktie. Die Geschäftsführung rechnet für 2019 mit einemRekord-Konzernergebnis in der Größenordnung von 3 bis 5 Mio. EUR oder0,27 bis 0,44 EUR pro Aktie und folglich mit einem Eigenkapital per31.12.2019 von etwa 2,90 bis 3,10 EUR pro Aktie (IFRS Konzern). DieBilanzpositionen Flüssige Mittel und Sonstige kurzfristige finanzielleVermögenswerte allein dürften per 31.12.2019 mehr als 1,00 EUR pro Aktieausmachen. Exozet wird per 17.12.2019 entkonsolidiert.*Investor Relations KontaktGerman Startups Group*Marcel Doeppesir@german-startups.comwww.german-startups.com [1]*German Startups Group*Die German Startups Group ist ein börsennotierter, führender VentureCapital-Anbieter in Deutschland mit Sitz in Berlin und mit Fokus auf junge,schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- undMinderheitsbeteiligungen durch Bereitstellung von Venture Capital. Ihr Fokusliegt auf deutschen Tech-Wachstumsunternehmen, deren Produkte oderGeschäftsmodelle eine disruptive Innovation aufweisen, eine hoheSkalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in dieunternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat. Seit der Aufnahme derGeschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat die German Startups Group eindiversifiziertes Portfolio von Anteilen an solchen Unternehmen aufgebaut undsich zum aktivsten privaten Venture-Capital-Investor seit 2012 inDeutschland entwickelt (CB Insights 2015, PitchBook 2016). Daneben betreibtdie Gesellschaft mit der G|S Market(TM) ihrer hundertprozentigenTochtergesellschaft German Startups Market GmbH seit Juni 2018 eineSekundärmarktplattform für die Assetklasse . Ihre mehrheitliche BeteiligungGerman Startups Asset Management GmbH wird künftig neuartige, eigeneVC-Fonds auflegen und auf G|S Market auf Erwerberseite Zweckgesellschaften("SPVs") bereitstellen, um mehreren Anlegern in Form von gepooltenInvestments auch den Erwerb größerer Investmentopportunitäten zuermöglichen.Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com/ [1].*ABOUT ENDAVA:*Endava is a leading next-generation technology services provider and helpsaccelerate disruption by delivering rapid evolution to enterprises. Usingdistributed enterprise agile at scale, Endava collaborates with its clients,seamlessly integrating with their teams, catalysing ideation and deliveringrobust solutions. Endava helps its clients become digital, experience-drivenbusinesses by assisting them in their journey from idea generation todevelopment and deployment of products, platforms and solutions. It servicesclients in the following industries: Payments and Financial Services, TMT,Consumer Products, Retail, Logistics and Healthcare.Endava had 5,904 employees as of September 30, 2019 located in offices inNorth America and Western Europe and delivery centres in Romania, Moldova,Bulgaria, Serbia, North Macedonia, Argentina, Uruguay, Venezuela, andColombia.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Mit der Veräußerung im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrensunter Regie der Londoner Technology Holdings Worldwide, Inc. ist es derGerman Startups Group gelungen, einen wesentlich höheren Preis zu erzielenals zuvor von ihr selbst veranschlagt. Sie erhält einen Festpreis in Geld,während die für Exozet tätigen Exozet-Gesellschafter, -Gründer und über einOptionsprogramm beteiligten leitenden Mitarbeiter teilweise auch in Aktienvon Endava und in variablen Kaufpreiskomponenten vergütet werden, die vondem weiteren Geschäftsverlauf bei Exozet und von ihrem Verbleiben bei Exozetabhängen. Erwerber von Exozet ist Endava plc, ein in New Yorkbörsennotierter Technologiedienstleister der nächsten Generation mit Sitz inLondon, über 5.900 Mitarbeitern und zahlreichen Niederlassungen anverschiedenen Standorten in Europa, Nord- und Südamerika. Endava plc konntemit einem überzeugenden Konzept, einem guten Verhältnis zum Management Teamund einem wettbewerbsfähigen Gebot als Sieger aus dem Bieterverfahrenhervorgehen.Insgesamt hat die German Startups Group in 2019 mit dem Verkauf einerHandvoll ihrer Beteiligungen mehr als ihre derzeitige Marktkapitalisierungerlöst und damit ihre für dieses Jahr selbst gesetzten, ehrgeizigen Zielefür die Veräußerung von Beteiligungen weit übertroffen.Die German Startups Group hält auch nach dem Verkauf ihrerMehrheitsbeteiligung weiterhin ein umfangreiches Portfolio aussichtsreicherBeteiligungen an jungen deutschen Technologie-Wachstumsunternehmen, darunterAuctionTech, Ceritech, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Simplesurance. Auchin 2020 stellt die Geschäftsführung Anteilsveräußerungen in denVordergrund und rechnet damit, dass das in den beabsichtigten Fällen durchTradesales und Exits gelingen wird und sie dabei weitere, signifikanteVeräußerungsgewinne erzielen kann.Die Geschäftsführung plant keine Re-Investments der nun vereinnahmtenVeräußerungserlöse in Beteiligungen an Startups im VentureCapital-Reifestadium, nachdem die letzten Jahre gezeigt haben, dass dieunausweichlich eingeschränkte Transparenz bzgl. der Finanzzahlen ihrerBeteiligungen am Kapitalmarkt zu einem hohen Kursabschlag auf den Net AssetValue (NAV) pro Aktie führt. Solange die Aktie in den Augen derGeschäftsführung deutlich unter dem NAV pro Aktie notiert, will sieVeräußerungserlöse vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsratsvielmehr für weitere Rückkäufe der eigenen Aktie nutzen und den für diebezugsrechtsfreie Verwendung der eigenen Aktien zulässigen Rahmen vollausschöpfen. In 2019 hat die Gesellschaft bereits mehr als 900.000 eigeneAktien oder 7,7% der Gesamtzahl ihrer per Jahresende 2018 ausstehendenAktien erworben, was einer entsprechend hohen steuerfreien Ausschüttungwirtschaftlich gleichkommt. Die Geschäftsführung sieht das per 31.12.2019prognostizierte Eigenkapital pro Aktie als guten Indikator für den NAV proAktie an.Die Geschäftsführung der German Startups Group blickt mit großerZuversicht in das neue Jahr.2019-12-17 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: German Startups Group GmbH & Co. DGAP News-Service
937887 2019-12-17 CET/CEST