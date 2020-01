DGAP-Adhoc: Godewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm

14.01.2020 - 18:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e):Aktienrückkauf/ImmobilienGodewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm2020-01-14 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich._Veröffentlichung einer Insiderinformation_ *nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014 (MAR)**Godewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm**Frankfurt am Main, den 14. Januar 2020 - *Der Vorstand der GodewindImmobilien AG, Frankfurt am Main (ISIN DE000A2G8XX3) ("Gesellschaft"), hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, einAktienrückkaufprogramm aufzulegen und durchzuführen. Im Rahmen diesesAktienrückkaufprogramms sollen bis zu 1.762.500 Aktien der Gesellschaft (dasentspricht rund 1,62 % des Grundkapitals) zurückgekauft werden. Das maximaleVolumen des Aktienrückkaufprogramms (Anschaffungskosten ohneErwerbsnebenkosten) beträgt insgesamt ca. EUR 8,46 Mio. (auf Basis desSchlusskurses vom 14. Januar 2020 in Höhe von EUR 4,80). Der Rückkauf wirdausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der FrankfurterWertpapierbörse (XETRA) erfolgen.Mit dem Rückkaufprogramm macht die Gesellschaft teilweise von der durch dieordentliche Hauptversammlung am 6. August 2019 erteilten ErmächtigungGebrauch, nach der bis zum 5. August 2024 Aktien in Höhe von bis zuinsgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder - falls dieserWert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigungbestehenden Grundkapitals der Gesellschaft erworben werden dürfen. DerKaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei einem Erwerb über dieBörse den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einerAktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbarenNachfolgesystem) nicht mehr als 10 % überschreiten und nicht um mehr als 10% unterschreiten. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht.Die Gesellschaft hält bereits 1.500.000 eigene Aktien.Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach derErmächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 6. August 2019 zulässigenZwecke in Betracht, einschließlich der Veräußerung unterAusschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (a) gegen Barzahlung, sofern derPreis, zu dem die Aktien veräußert werden, den Börsenpreis der Aktiender Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)nicht wesentlich unterschreitet, und (b) gegen Sachleistung; die Aktienkönnen auch eingezogen werden.Der Rückkauf wird in einem Zeitraum vom 16. Januar 2020 (erster möglicherErwerbstag) bis zum 30. April 2020 (letzter möglicher Erwerbstag)durchgeführt werden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, dasAktienrückkaufprogramm jederzeit zu unterbrechen, einzustellen oder nachAblauf des letzten möglichen Erwerbstags aufgrund einer neuenBeschlussfassung und entsprechender Ankündigung auch darüber hinausfortzusetzen.Der Aktienrückkauf wird unter Führung eines Kreditinstituts abgewickelt, dasseine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängigund unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das beauftragteKreditinstitut hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, dieRückkäufe in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ermächtigung derHauptversammlung der Gesellschaft vom 6. August 2019, der sog. "_SafeHarbour_"-Regelungen gemäß Art. 5 Abs. 1 und 3 MAR in Verbindung mitArt. 2 bis Art. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016("Delegierte VO") abzuwickeln.2020-01-14 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Godewind Immobilien AGTaunusanlage 860329 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 (0) 69 2713973213E-Mail: g.janssen@godewind-ag.comISIN: DE000A2G8XX3WKN: A2G8XXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 953187Ende der Mitteilung DGAP News-Service953187 2020-01-14 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)