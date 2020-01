DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma AG erhält Finanzierungszusage von ihrer Hauptaktionärin dievini (deutsch)

22.01.2020 - 09:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Heidelberg Pharma AG erhält Finanzierungszusage von ihrer Hauptaktionärin dieviniDGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): FinanzierungHeidelberg Pharma AG erhält Finanzierungszusage von ihrer Hauptaktionärindievini22.01.2020 / 09:49 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARHeidelberg Pharma AG erhält Finanzierungszusage von ihrer HauptaktionärindieviniLadenburg, 22. Januar 2020 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: WL6) gab heutebekannt, dass sie von ihrer Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech holdingGmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) eine Finanzierungszusage erhalten hat.dievini wird dem Unternehmen liquide Mittel in Höhe von bis zu 15 Mio. Eurozur Verfügung stellen. Die konkrete Ausgestaltung der Finanzierung wirddurch die Gremien der Heidelberg Pharma AG mit dievini zu einem späterenZeitpunkt abgestimmt.Damit ist die Finanzierungsreichweite des Unternehmens bis Mitte 2021sichergestellt.+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++Über Heidelberg PharmaHeidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetztund entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovativeATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt denbiologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip.Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigenertherapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen vonKooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl vonATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigeneProduktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation MultiplesMyelom.Die Heidelberg Pharma AG hat die klinischen Produktkandidaten MESUPRON(R)und REDECTANE(R) zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert.Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISINDE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sieunter www.heidelberg-pharma.com.Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf denGeschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauchvon zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt","erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnlicheAusdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläneund der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichtetenAussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andereFaktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse desGeschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaftenoder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigenErgebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchenzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partnerdavor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagenzu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichtetenAussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungenwiderzuspiegeln.