DGAP-Adhoc: Hesse Newman Capital AG: Beurkundung des Verkaufsvertrags zwischen der Hesse Newman Capital AG und der NORDCAPITAL-Gruppe

18.12.2019

DGAP-Ad-hoc: Hesse Newman Capital AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/VertragHesse Newman Capital AG: Beurkundung des Verkaufsvertrags zwischen der HesseNewman Capital AG und der NORDCAPITAL-Gruppe2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Heute wurde der Unternehmenskaufvertrag zwischen der Gesellschaft und derNORDCAPITAL-Gruppe, Hamburg, notariell beurkundet.Demnach sollen annähernd sämtliche Assets, namentlich die Anteile anBeteiligungsgesellschaften sowie die Forderungen gegen beteiligteUnternehmen, übertragen werden. Die Liquidität der Gesellschaft, eine15prozentige-Beteiligung an der TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH,Hamburg, sowie einige weitere unwesentliche Wirtschaftsgüter werdenzurückbehalten.Mit diesem Vertrag soll zugleich auch die Mehrheitsaktionärin derGesellschaft, die SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG, Zürich/Schweiz, denvon ihr gehaltenen Anteil an der Hesse Newman Fondsmanagement GmbH an dieNORDCAPITAL-Gruppe veräußern.Die NORDCAPITAL-Gruppe betreut bereits seit mehreren Jahren alsUnterdienstleister Fonds der Hesse Newman-Gruppe und soll nunmehr dasgesamte Geschäft übernehmen.Von dem mit Vollzug zahlbaren Gesamtkaufpreis entfällt auf die Gesellschaftein Betrag von rund EUR 9 Mio. Zusätzlich ist ein an den Fonds "Hesse NewmanClassic Value 4" geknüpfter und nachgelagert zu zahlenderKaufpreisbestandteil vereinbart, der jedoch nach Höhe undEintrittswahrscheinlichkeit unbestimmt ist.Die Gesellschaft plant nicht, den auf sie entfallenden Kaufpreisanteil involler Höhe an die Aktionäre auszuschütten.Der Vertrag bedarf noch der Zustimmung einer für das Jahr 2020 vorzusehendenaußerordentlichen Hauptversammlung; weitere Zustimmungen oderGenehmigungen, insbesondere von Kartellbehörden oder Anlegern der Fonds,sind hingegen nicht erforderlich.Kontakt:Hesse Newman Capital AGJens BurgemeisterTel: 040/33962 0Email: capital@hesse-newman.de2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Hesse Newman Capital AGKaiser-Wilhelm-Straße 8520355 HamburgDeutschlandTelefon: 040/339 62 0Fax: 040/339 62 481E-Mail: capital@hesse-newman.deInternet: www.hesse-newman.deISIN: DE000HNC2059WKN: HNC205Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, StuttgartEQS News ID: 939327Ende der Mitteilung DGAP News-Service939327 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)