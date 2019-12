DGAP-Adhoc: HumanOptics AG: Chinesischer Investor neuer Mehrheitsaktionär der HumanOptics AG - Vollzug des Aktienkaufvertrages vom 30. August 2019 über die Mehrheitsbeteiligung an der HumanOptics AG zwischen Medipart AG und einem chinesischen Investor

18.12.2019 - 16:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: HumanOptics AG / Schlagwort(e): SonstigesHumanOptics AG: Chinesischer Investor neuer Mehrheitsaktionär derHumanOptics AG - Vollzug des Aktienkaufvertrages vom 30. August 2019 überdie Mehrheitsbeteiligung an der HumanOptics AG zwischen Medipart AG undeinem chinesischen Investor2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Erlangen, 18. Dezember 2019 - Der Vorstand der HumanOptics AG("Gesellschaft"), einem führenden Technologieunternehmen, das Implantate fürdie Augenchirurgie herstellt, wurde von dem bis dahin bestehendenMehrheitsaktionär der Gesellschaft Medipart AG, Unterägeri/Schweiz,("Medipart") heute darüber informiert, dass der zwischen Medipart und einemchinesischen Investor am 30. August 2019 abgeschlossene Aktienkaufvertragvollzogen worden sei. Demgemäß habe jener chinesische Investor über diezwischengeschaltete HumanOptics Holding AG als Akquisitionsvehikel vonMedipart eine Beteiligung in Höhe von 73,4 % am Grundkapital derGesellschaft erworben und sei damit neuer Mehrheitsaktionär derGesellschaft.Kontakt:HumanOptics AGInvestor RelationsSpardorfer Str. 15091054 ErlangenTelefon: +49 (0) 9131 50665-0E-Mail: IR@humanoptics.com2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: HumanOptics AGSpardorfer Str. 15091054 ErlangenDeutschlandTelefon: +49 (0)9131 - 50665-60Fax: +49 (0)9131 - 50665-93E-Mail: mail@humanoptics.comInternet: www.humanoptics.deISIN: DE000A1MMCR6WKN: A1MMCRBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),StuttgartEQS News ID: 939273Ende der Mitteilung DGAP News-Service939273 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)