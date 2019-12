DGAP-Adhoc: Jungheinrich AG: Prognose 2020

18.12.2019 - 09:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Schlagwort(e): Prognose/PrognoseJungheinrich AG: Prognose 20202019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Prognose 2020*Vor dem Hintergrund eines in den letzten Monaten deutlich rückläufigenMarktes, einer höheren Volatilität im Auftragseingang und insbesonderemangels positiver Konjunktur- und Marktsignale schätzen der Vorstand und derAufsichtsrat der Jungheinrich AG den Geschäftsverlauf des Konzerns im Jahr2020 im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr deutlich schwächer ein. Eswird ein Umsatz für 2020 zwischen 3,6 Mrd. &euro und 3,8 Mrd. &euro erwartet(Prognose für das Gesamtjahr 2019: zwischen 3,85 Mrd. &euro und 4,05 Mrd.&euro) und ein EBIT zwischen 150 Mio. &euro und 200 Mio. &euro (Prognose fürdas Gesamtjahr 2019: zwischen 240 Mio. &euro und 260 Mio. &euro).Dementsprechend wird nach gegenwärtiger Einschätzung von einer EBIT-Renditezwischen 4,0 Prozent und 5,5 Prozent ausgegangen (Prognose für dasGesamtjahr 2019: zwischen 6,0 Prozent und 6,7 Prozent).Trotz der erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden weiterhinumfangreiche Investitionen getätigt, vor allen Dingen in die BereicheDigitalisierung, Automatisierung sowie Lithium-Ionen-Technologie. Darüberhinaus werden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen, um auchunter verschlechterten Marktbedingungen die Profitabilität abzusichern.Presse-Rückfragen bitte an:Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation040 6948-3976 / 0151 54255852martin.wielgus@jungheinrich.dewww.jungheinrich.com [1]Rückfragen von Analysten/Investoren bitte an:Andrea Bleesen - Leiterin Investor Relations040 6948-3407andrea.bleesen@jungheinrich.dewww.jungheinrich.com [2]2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Jungheinrich AGFriedrich-Ebert-Damm 12922047 HamburgDeutschlandTelefon: +49 40 6948-0Fax: +49 40 6948-1777E-Mail: info@jungheinrich.deInternet: www.jungheinrich.comISIN: DE0006219934WKN: 621993Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 938759Ende der Mitteilung DGAP News-Service938759 2019-12-18 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b08e317d0fecccc822e7958003fdfac&application_id=938759&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0f6750aa519a8bec861f64f8d0f42976&application_id=938759&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)