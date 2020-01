DGAP-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019 (deutsch)

17.01.2020 - 11:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

KION GROUP AG: KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019DGAP-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisKION GROUP AG: KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungenfür 201917.01.2020 / 11:13 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.17.01.2020Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung(EU) NR. 596/2014KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019Der KION GROUP AG liegen seit dem heutigen Tag vorläufige, ungeprüftekonsolidierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor.Trotz eines sehr anspruchsvollen Marktumfeldes steigerte die KION Group denAuftragseingang gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent auf voraussichtlichrund 9,1 Mrd. EUR (Vorjahr: 8,7 Mrd. EUR), getrieben durch eine zum Jahresendesehr gute Auftragsentwicklung in beiden Segmenten des Konzerns, IndustrialTrucks & Services (IT&S) sowie Supply Chain Solutions (SCS). DerAuftragseingang lag damit über der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 (8,25Mrd. EUR bis 8,95 Mrd. EUR). Die Umsatzerlöse des Konzerns wuchsen um fast 10Prozent auf rund 8,8 Mrd. EUR (Vorjahr: 8,0 Mrd. EUR) und haben ebenfalls diePrognose (8,15 Mrd. EUR bis 8,65 Mrd. EUR) übertroffen. Zu dem Umsatzplus trugenbeide Segmente bei.Das bereinigte EBIT erhöhte sich voraussichtlich um rund 8 Prozent auf rund850 Mio. EUR (Vorjahr: 790 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge war imGeschäftsjahr 2019 leicht rückläufig auf voraussichtlich rund 9,6 Prozent(Vorjahr: 9,9 Prozent). Ein wesentlicher Grund hierfür war dasüberproportionale Wachstum in den weniger margenstarken Neufahrzeug- undProjektgeschäften. Der Free Cashflow belief sich auf rund 565 Mio. EUR(Vorjahr: 520 Mio. EUR), ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber Vorjahr. Erübertraf damit deutlich die Prognose (380 Mio. EUR bis 480 Mio. EUR). Der FreeCashflow wurde durch den sehr guten Auftragseingang im Segment Supply ChainSolutions und daraus resultierenden Kundenanzahlungen getrieben.Im Segment Industrial Trucks & Services wurden 2019 rund 214 Tsd.Neufahrzeuge bestellt (Vorjahr: 217 Tsd.). Wegen der deutlich nachlassendenMarktdynamik konnte das Segment nicht an das sehr hohe Vorjahresniveauanknüpfen (-1,4 Prozent). Der wertmäßige Auftragseingang stieg um fast 2Prozent auf voraussichtlich rund 6,3 Mrd. EUR (Vorjahr: 6,2 Mrd. EUR). DerGesamtumsatz des Segments erhöhte sich um fast 8 Prozent auf rund 6,4 Mrd. EUR(Vorjahr: 5,9 Mrd. EUR) und übertraf damit die Prognose (6,05 Mrd. EUR bis 6,25Mrd. EUR). Das bereinigte EBIT hat sich mit voraussichtlich rund 693 Mio. EURgegenüber dem Vorjahr (655 Mio. EUR) um rund 6 Prozent verbessert.Im Segment Supply Chain Solutions lag der Auftragseingang 2019 mit rund 2,8Mrd. EUR rund 14 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (2,4 Mrd. EUR) und hatdie Prognose (2,0 Mrd. EUR bis 2,5 Mrd. EUR) deutlich übertroffen. DerGesamtumsatz des Segments legte um rund 16 Prozent auf rund 2,4 Mrd. EUR zu(Vorjahr: 2,1 Mrd. EUR). Das bereinigte EBIT des Segments stieg deutlich umrund 27 Prozent auf voraussichtlich rund 228 Mio. EUR (Vorjahr: 180 Mio. EUR)und übertraf damit die Prognose (190 Mio. EUR bis 225 Mio. EUR).Angesichts der anhaltend unsicheren weltpolitischen Entwicklungen undvolatilen wirtschaftlichen Erwartungen rechnet die KION Group für daslaufende Geschäftsjahr 2020 mit einem eher stabilen Weltmarkt fürFlurförderzeuge. Hingegen sollte sich die Nachfrage nachAutomatisierungslösungen weiter positiv entwickeln.Die KION Group plant, im Geschäftsjahr 2020 die Wachstumsstrategie KION 2027weiter voranzutreiben und deutlich in den Ausbau der weltweitenProduktionskapazitäten zu investieren. Zudem soll das Produkt- undLösungsangebot ausgebaut, die Software-Entwicklung fürAutomatisierungslösungen gestärkt und das Angebot im Bereich derEnergie-Systeme weiterentwickelt werden. Auch der Ausbau des globalenVertriebs- und Service-Netzwerks sowie die digitale Transformation desKonzerns sollen fortgesetzt werden.Das bereinigte EBIT sowie der Free Cashflow der KION Group werden imGeschäftsjahr 2020 daher belastet sein von den umfangreichen strategischenInvestitionen in den weiteren Ausbau des Geschäfts.Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenenRisiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse könnenerheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwaraufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum BeispielVeränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahrenund die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerleiVerantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenenAussagen zu aktualisieren.Der Auftragseingang umfasst alle von Kunden erhaltenen Aufträge abzüglichetwaiger Stornierungen in der zugrundeliegenden Periode. Das bereinigte EBITentspricht dem Ergebnis vor Steuern und Finanzergebnis, jedoch ohneBerücksichtigung von Effekten aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- undSondereffekten. Die bereinigte EBIT-Marge errechnet sich aus dem Verhältnisdes bereinigten EBIT zu den Umsatzerlösen. Kontakt für InvestorenPhil PezusVice President Investor RelationsTel: +49 (0)69 201 107 446phil.pezus@kiongroup.comKontakt für MedienvertreterMichael HaugerSenior Vice President Corporate CommunicationsTelefon +49 (0)69 201 107 655Mobil +49 (0)151 16 86 55 50michael.hauger@kiongroup.comFrank GrodzkiSenior Director External Communications & Group NewsroomTelefon +49 (0)69 201 107 496Mobil +49 (0)151 65 26 29 16frank.grodzki@kiongroup.com