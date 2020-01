DGAP-Adhoc: Klassik Radio AG: Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2019 mit einer EBITDA-Steigerung von rund 50 % auf ca. 2,8 Millionen Euro und einem zweistelligen Umsatzwachstum auf ca. 18 Millionen Euro erzielt (deutsch)

22.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Klassik Radio AG: Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2019 mit einer EBITDA-Steigerung von rund 50 % auf ca. 2,8 Millionen Euro und einem zweistelligen Umsatzwachstum auf ca. 18 Millionen Euro erzieltDGAP-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisKlassik Radio AG: Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2019 mit einerEBITDA-Steigerung von rund 50 % auf ca. 2,8 Millionen Euro und einemzweistelligen Umsatzwachstum auf ca. 18 Millionen Euro erzielt22.01.2020 / 11:05 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Klassik Radio AG konnte das Geschäftsjahr 2019 mit einem weiterenUnternehmens-Rekordergebnis abschließen.Im Konzern wurde ein EBITDA von ca. 2,8 Millionen Euro (zu 1,86 MillionenEuro im Vorjahr) erzielt. Dies entspricht einer deutlichenEBITDA-Verbesserung von rund 50 %.Die Aufwendungen für die Entwicklung, Aufbau und Betrieb desStreamingdienstes Klassik Radio Select sind in diesem Ergebnis bereitskomplett verarbeitet.Der Konzernumsatz stieg ebenfalls zweistellig um rund 16 % und beträgt ca.18 Millionen Euro (zu 15,58 Millionen Euro im Vorjahr).Alle Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Der testierte Jahres- undKonzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wird Ende April 2020 vorliegen.Kontakt Klassik Radio AGKlassik Radio AGBrigitte SpörlLeitung FinanzenImhofstraße 1286159 Augsburg+49 (0) 821 5070-0ir@klassikradioag.dewww.klassikradioag.de22.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Klassik Radio AGImhofstraße 1286159 AugsburgDeutschlandTelefon: +49 (0)821 5070-0Fax: +49 (0)821 5070-505E-Mail: ir@klassikradioag.deInternet: www.klassikradioag.deISIN: DE0007857476WKN: 785747Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 958509Ende der Mitteilung DGAP News-Service958509 22.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX