DGAP-Adhoc: LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH erhält Auftrag von The Lion Electric Co. für das Jahr 2020

DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/PrognoseLION E-Mobility AG: LION Smart GmbH erhält Auftrag von The Lion Electric Co.für das Jahr 20202019-12-31 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*LION Smart GmbH erhält Auftrag von The Lion Electric Co. für das Jahr 2020*Die LION E-Mobility AG freut sich bekannt zu geben, dass die LION Smart GmbHvon ihrem kanadischen Kunden "Lion Electric" nach einem erfolgreichabgeschlossenen Rahmenvertrag einen Auftrag über die Lieferung von BMWBatterie-Systemen für das Jahr 2020 erhalten hat. Der Vertrag hat eineLaufzeit von insgesamt vier Jahren, bis ins Jahr 2023.Die LION E-Mobility AG erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzvolumenvon rund 8,5 Millionen Euro, das planmäßig über die nächsten Jahredeutlich steigen soll. Die Batteriepacks, mit einer Speicherkapazität vonjeweils rund 42,6 kWh, sollen monatlich an LION Electric geliefert und fürdie Elektrifizierung von Schulbussen und LKWs eingesetzt werden. DieAuslieferung der ersten Serienspeicher ist ab Februar 2020 geplant. DieStückzahlen sollen danach monatlich stetig ansteigen. Das geschätzteUmsatzvolumen für die folgenden zwei Jahre 2021/2022, das Lion Electricbeauftragen wird, wird voraussichtlich mehr als 10 Millionen Euro proGeschäftsjahr betragen.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Mit diesem Projekt hat LION Smart nun ein neues Geschäftsfeld geschaffen,das mit Batterielösungen für Fahrzeuge, Busse und LKWs kurzfristigsignifikante Umsätze generieren kann. Vermehrt Produkte und nicht nurIngenieurdienstleistungen anzubieten, ist eine wichtige neue Initiative.Das LION Team freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team vonLion Electric und dankt all seinen Investoren und Kunden für IhreUnterstützung.*Über The Lion Electric Co.*The Lion Electric Co. ist ein innovativer Hersteller vonNull-Emissions-Fahrzeugen. Lion entwickelt, entwirft und produziertvollelektrische Schulbusse, Minibusse für den Paratransit, Shuttlebusse undLastwagen für die Kurz- und Mittelstrecke. Lion ist der führendenordamerikanische Hersteller von kommerziellen Elektrofahrzeugen.Stets auf der Suche nach neuen Technologien verfügen Lion-Fahrzeuge übereinzigartige Eigenschaften, die speziell auf die Benutzer und ihrealltäglichen Bedürfnisse abgestimmt sind.https://thelionelectric.com/en [1]Die Beziehung zwischen der LION E-Mobility AG und The Lion Electric bestehtlediglich auf Kundenbasis. Die Unternehmen sind völlig unabhängigvoneinander und stehen in keinerlei Beziehung zu nahestehenden Personenund/oder Agenturen.Christian KutscherInvestor RelationTelefon: +41 41 500 54 11E-Mail: ir@lionemobility.com*Disclaimer:*Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmenbezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oderbeinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind dahermöglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagenbasieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, andem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe vonRisiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächlicheErgebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeiterwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, diezukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.??????Kontakt:Tobias MayerVerwaltungsrat und CEO2019-12-31 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: LION E-Mobility AGLindenstraße 166340 BaarSchweizTelefon: +41 (0)41 500 54 11Fax: +41 (0)41 500 54 12E-Mail: info@lionemobility.deInternet: www.lionemobility.comISIN: CH0132594711, CH0132594711WKN: A1JG3H , A1JG3HBörsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access)EQS News ID: 944905Ende der Mitteilung DGAP News-Service944905 2019-12-31 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=601588014cafe8348fa758abceea665b&application_id=944905&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 31, 2019ET (GMT)