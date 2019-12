DGAP-Adhoc: MAX Automation SE: Gesellschaft geht Verdacht auf Unregelmäßigkeiten in der Vorratsbewertung in den Jahren 2017 und 2018 bei einer Tochtergesellschaft nach

19.12.2019 - 13:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): SonstigesMAX Automation SE: Gesellschaft geht Verdacht auf Unregelmäßigkeiten inder Vorratsbewertung in den Jahren 2017 und 2018 bei einerTochtergesellschaft nach2019-12-19 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOC MITTEILUNG (GEMÄß § 17 MAR)*MAX Automation SE: Gesellschaft geht Verdacht auf Unregelmäßigkeitenin der Vorratsbewertung in den Jahren 2017 und 2018 bei einerTochtergesellschaft nach**Düsseldorf, 19. Dezember 2019 -* Im Rahmen der Vorbereitungen der Prüfungenzum Jahresabschluss der iNDAT Robotics GmbH, einer Tochtergesellschaft derMAX Automation SE, sind Verdachtsmomente aufgetreten, die aufUnregelmäßigkeiten bei der Vorratsbewertung in den Jahren 2017 und 2018schließen lassen. Die MAX Automation SE geht diesem Verdacht nach undwird erforderlichenfalls rechtliche Schritte einleiten.*Kontakt:*Katja RedweikLeitung Unternehmensentwicklung/IRMAX Automation SETel.: +49 - 211 - 9099 144katja.redweik@maxautomation.comwww.maxautomation.com [1]*Ansprechpartner für Medienvertreter:*Susan Hoffmeister Marco CabrasCROSS ALLIANCE communication newskontor - Agentur fürGmbH KommunikationTel.: +49 - 89 - 125 09 03 Tel.: +49 - 211 - 863 949 2230sh@crossalliance.de marco.cabras@newskontor.de2019-12-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: MAX Automation SEBreite Straße 29-3140213 DüsseldorfDeutschlandTelefon: +49 (0)211 90991-0Fax: +49 (0)211 90991-11E-Mail: investor.relations@maxautomation.comInternet: www.maxautomation.comISIN: DE000A2DA588WKN: A2DA58Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 940303Ende der Mitteilung DGAP News-Service940303 2019-12-19 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=18a0233eb6485160c15ce49a075c9164&application_id=940303&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)