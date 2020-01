DGAP-Adhoc: Media and Games Invest plc: stärkt seine Marktposition und sein Angebot im Bereich 'Programmatic Mobile Location Based Display and Video Advertising' mit der Übernahme der Vermögenswerte von Verve Wireless Inc.

23.01.2020 - 00:47 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): FirmenübernahmeMedia and Games Invest plc: stärkt seine Marktposition und sein Angebot imBereich 'Programmatic Mobile Location Based Display and Video Advertising'mit der Übernahme der Vermögenswerte von Verve Wireless Inc.2020-01-23 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Media and Games Invest plc: stärkt seine Marktposition und sein Angebot imBereich 'Programmatic Mobile Location Based Display and Video Advertising'mit der Übernahme der Vermögenswerte von Verve Wireless Inc.22. Januar 2020* - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000000580101;Symbol: M8G) gibt heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft gamigo AG derÜbernahme der wesentlichen Vermögensgegenstände von Verve Wireless Inc.("Verve") über ihre US-Tochtergesellschaft zugestimmt hat. Verve ist eineführende nordamerikanische mobile Datenplattform für standortbasiertesprogrammatisches Video- und Display-Marketing. Die Transaktion umfasst dieTechnologie und das geistige Eigentum von Verve, dass Team mitFachkenntnissen im Bereich der programmatischen Markenwerbung sowie diestandortbasierte Analyse- und Datenmanagement-Plattform von Verve.Verve wurde 2005 gegründet und verfügt über Büros u.a. in New York und SanDiego. Es wird erwartet, dass die Übernahme im laufenden Geschäftsjahrzusätzliche Nettoeinnahmen im unteren zweistelligen Millionenbereichgenerieren wird. Abhängig von der Geschwindigkeit, mit der die Transaktionin den kommenden Wochen abgeschlossen, restrukturiert und integriert wird,erwartet das Management für das Jahr 2020 ein zusätzliches EBITDA* imniedrigen einstelligen Millionenbereich. Der Kaufpreis hängt vonverschiedenen Faktoren ab und wird vorraussichtlich im niedrigenzweistelligem Millionenbereich liegen.Die Übernahme erweitert das Produktportfolio, den Kundenstamm und dieVertriebsorganisation der Gruppe und stärkt die Position der Gruppe auf demnordamerikanischen Markt durch starke Synergien mit den anderenMedienunternehmen sowie den Gaming-Unternehmen der MGI-Gruppe.* Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization gemäßder Definition auf Seite III im Konzernabschluss 2018 von Media and GamesInvest plcInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:*Erläuterungsteil*MGI glaubt an die Kombination aus M&A und organischem Wachstum in densynergetischen Sektoren Gaming und Media und hat in den letzten sechs Jahrenüber 30 Unternehmen und Vermögenswerte in diesem Bereich erworben. Durch dieIntegration und die Konzentration auf Synergien baut MGI führendePlattformen im Gaming- sowie im Medien- und Advertising-Segment auf undnutzt gleichzeitig die starken Synergien zwischen diesen Segmenten.Die Übernahme von Verve's Vermögenswerten stärkt die Position von MGIin den Bereichen Medien und Werbung und wird die Vermarktungsaktivitäten derGaming-Unternehmen stärken. Während die MGI-Gruppe bereitsOnline-Performance-Marketing (Adspree), eine Influencer-Marketing-Agentur(Mediakraft), eine SaaS-Plattform (ReachHero), eine angebotsseitigePerformance-Plattform (Pubnative) sowie eine globale App-Performance-Agentur(Applift) betreibt und anbietet, wird die Gruppe nun um den programmatischenMobile-Brand-Marketplace von Verve sowie dessen Datenmanagement- undstandortbasierte Plattformen erweitert. Erhebliche Einnahmen sowieKostensynergien werden sowohl innerhalb des Media / Advertising Segments,als auch mit den Gaming-Unternehmen realisiert.MGI begrüßt die Kunden und Partner von Verve und plant, den weiterenAusbau des Geschäfts, auch durch die Nutzung von Synergien innerhalb derGruppe, weltweit zu unterstützen. Die Kunden von Verve werden von einerdeutlichen Erhöhung der Inventar-Reichweite und einem breiteren Angebot anWerbeleistungen profitieren. Auf der anderen Seite werden die anderenMGI-Unternehmen von Verve's Performance-Lösung profitieren, die dieLeistungsfähigkeit der mobilen Daten von Drittanbietern im Kontext derStandortbestimmung nutzt, einschließlich starker und einzigartigerProdukte wie Click-to-Map, mit denen Einzelhändler Ladenbesuche undFußgängerverkehr messen können.'Mit der Übernahme von Verve bauen wir die Position der MGI-Gruppe imMedien- und Werbesektor weiter aus. Zusammen verfügt die Gruppe über einstarkes globales Angebot mit über 600 Millionen monatlich aktivenDirektnutzern, einer starken proprietären Technologie, über 17 registriertenPatenten und einem globalen Verkaufsteam mit Büros und Mitarbeitern in weitüber 20 Ländern weltweit sowie einer starken Kundenbasis, darunter vieleBlue-Chip-Unternehmen. Dieses Powerhouse im Mediensektor wird auch denGaming-Sektor weiter stärken, insbesondere im Bereich der Nutzerakquise fürunsere Portfoliospiele sowie für unsere neuen Game-Launches', sagte RemcoWestermann, CEO von MGI.*Über Media and Games Invest plc:*Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendesUnternehmen, das sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategiedurch organisches Wachstum sowie durch die Übernahme von Unternehmenund Assets in den Märkten 'Medien' und 'Games' konzentriert. Technologiewird aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteileinnerhalb der Gruppe zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium für dieErweiterung der Gruppe sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu denwichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendesUnternehmen in den Bereichen Gaming und Medien sowie die ReachHero GmbH,eine führende Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH, ein führendesMedienunternehmen, das auf Mobile-Advertising spezialisiert ist sowie diePubnative, eine SSP-Plattform für Mobile-Advertising. Media and Games Investist u.s. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.*Disclaimer*Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichteteAussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen derUnternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmenberuhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken undUngewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass dietatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistungder MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hierabgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenenUnternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichteteAussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungenanzupassen.