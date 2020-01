DGAP-Adhoc: MorphoSys AG: Ad hoc: MorphoSys und -2

13.01.2020 - 07:32 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-Adhoc: MorphoSys AG: Ad hoc: MorphoSys und Incyte unterzeichnen globalen Kollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab einschließlich USA-Ko-Vermarktungsrechten und Ex-USA-VermarktungsrechtenDGAP-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): KooperationMorphoSys AG: Ad hoc: MorphoSys und Incyte unterzeichnen globalenKollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab einschließlichUSA-Ko-Vermarktungsrechten und Ex-USA-Vermarktungsrechten2020-01-13 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Abs.1 MAR*Planegg/München, 13. Januar 2020*Ad hoc: MorphoSys und Incyte unterzeichnen globalen Kollaborations- undLizenzvertrag für Tafasitamab einschließlich USA-Ko-Vermarktungsrechtenund Ex-USA-Vermarktungsrechten *Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:MOR) gibt bekannt, dass MorphoSys und Incyte Corporation heute eineKollaborations- und Lizenzvereinbarung für die globale weitere Entwicklungund die Vermarktung von MorphoSys' firmeneigenem anti-CD19 AntikörperTafasitamab (MOR208) unterzeichnet haben. Tafasitamab ist einFc-wirkverstärkter Antikörper gegen CD19, der sich derzeit in der klinischenEntwicklung zur Behandlung von malignen B-Zell-Erkrankungen befindet.Im Rahmen der Vereinbarung erhält MorphoSys eine Vorauszahlung in Höhe von$750 Millionen. Zusätzlich wird Incyte $150 Millionen in Form von neuenAmerican Depositary Shares (ADS) von MorphoSys zu einem Aufpreis auf denAktienkurs zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung investieren. Abhängigvom Erreichen bestimmter entwicklungsbezogener, regulatorischer undvermarktungsbezogener Meilensteine könnte MorphoSys Meilensteinzahlungen inHöhe von bis zu $1,1 Milliarden erhalten. MorphoSys wird zudem gestaffelteUmsatzbeteiligungen (Tantiemen) aus Produktverkäufen von Tafasitamabaußerhalb der USA im mittleren zehnprozentigen bis mittleren20-prozentigen Bereich der Nettoumsätze erhalten.In den USA werden MorphoSys und Incyte Tafasitamab gemeinsam vermarkten,wobei MorphoSys die Vermarktungsstrategie bestimmt und alle Umsatzerlöse ausProduktverkäufen von Tafasitamab verbuchen wird. Incyte und MorphoSys sindgemeinsam für die Vermarktungsaktivitäten in den USA verantwortlich undteilen sich Gewinne und Verluste zu gleichen Teilen (50/50). Außerhalbder USA erhält Incyte exklusive Vermarktungsrechte, wird dieVermarktungsstrategie bestimmen und alle Umsatzerlöse aus Produktverkäufenvon Tafasitamab verbuchen, wobei Incyte an MorphoSys Lizenzgebühren für dieVerkäufe außerhalb der USA zahlen wird.Des Weiteren werden sich beide Firmen die Entwicklungskosten für dieweltweiten und die USA-spezifischen klinischen Studien im Verhältnis 55%(Incyte) und 45% (MorphoSys) teilen. Incyte wird die zukünftigenEntwicklungskosten für klinische Studien in Ländern außerhalb der USAzu 100% übernehmen.Die Vereinbarung zwischen MorphoSys und Incyte, einschließlich derEigenkapitalbeteiligung, unterliegt der Freigabe der US-Kartellbehörden imRahmen des Hart-Scott-Rodino Act sowie der deutschen und österreichischenKartellbehörden, und wird in Kraft treten, sobald diese Bedingungen erfülltwurden.*ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG*Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über TafasitamabTafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörpergegen CD19. 2010 hat MorphoSys die weltweiten Entwicklungs- undVermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc. einlizensiert.Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie verändertenFc-Teil, der zu einer signifikanten Verstärkung der antikörperabhängigenzellvermittelten Zytotoxizität (ADCC) und der antikörperabhängigenzellulären Phagozytose (ADCP) führen soll, und damit einenSchlüsselmechanismus der Tumorzellabtötung verbessern soll. MorphoSysuntersucht Tafasitamab als therapeutische Option bei malignenB-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien. Eineoffene Phase-2-Kombinationsstudie (L-MIND-Studie) untersucht die Sicherheitund Wirksamkeit von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei Patientenmit rezidivierender/refraktärer DLBCL, die nicht für eineHochdosis-Chemotherapie (HDC) und autologe Stammzelltransplantation (ASCT)in Frage kommen. Basierend auf vorläufigen Daten von L-MIND hat die FDA imOktober 2017 den Status Therapiedurchbruch für Tafasitamab plus Lenalidomidin dieser Patientenpopulation erteilt. Re-MIND, die Real World Data-Studiein einer Kontrollgruppe, die mit Lenalidomide-Monotherapie behandelt wurden,erreichte im Oktober 2019 ihren primären Endpunkt und zeigte die klinischeÜberlegenheit der Tafasitamab/Lenalidomid-Kombination im Vergleich zuLenalidomid alleine. B-MIND ist eine laufende Phase 3-Studie, die dieKombination von Tafasitamab und Bendamustin im Vergleich zu Rituximab undBendamustin in R/R DLBCL untersucht. Darüber hinaus wird Tafasitamab derzeitbei Patienten mit rezidivierender/refraktärer CLL/SLL nach Absetzen einerfrüheren Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitortherapie (z.B. Ibrutinib) inKombination mit Idelalisib oder Venetoclax untersucht.Über MorphoSysMorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, dasin klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich derEntdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativerTherapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. DerSchwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise inden Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSyszusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeitin der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, alserstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie dieMarktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigeneProduktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), wurde von derUS-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthroughtherapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einemrezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom(DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planeggbei München und beschäftigt aktuell rund 405 Mitarbeiter. Zudem ist diehundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc.tätig. Weitere Informationen unter www.morphosys.de [1].HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R),Slonomics(R), Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCERTM sindWarenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen vonJanssen Biotech, Inc. XmAb(R) ist ein Warenzeichen von Xencor, Inc.Über Incyte CorporationIncyte ist ein in Wilmington, Delaware, USA, ansässiges, weltweit tätigesbiopharmazeutisches Unternehmen, das sich darauf konzentriert, durch dieEntdeckung, Entwicklung und Vermarktung von firmeneigenen TherapeutikaLösungen für schwerwiegende Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf zufinden. Weitere Informationen über Incyte finden sich unter www.incyte.com[2] oder @Incyte [3]._MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen_Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über denMorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf dieLizenzvereinbarung für Tafasitamab, die weitere klinische Entwicklung vonTafasitamab, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden und die Erwartungenhinsichtlich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicherZulassungen für Tafasitamab sowie die mögliche zukünftige Vermarktung vonTafasitamab. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen dieEinschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar undbeinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage undLiquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder dieBranchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagenzum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigenErgebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oderErfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlageund die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in derdas Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagenübereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oderEntwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zuUnterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen von MorphoSys inBezug auf die Lizenzvereinbarung für Tafasitamab, die weitere klinischeEntwicklung von Tafasitamab, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden unddie Erwartungen hinsichtlich der Einreichung von Zulassungsanträgen undmöglicher Zulassungen für Tafasitamab sowie die mögliche zukünftigeVermarktung von Tafasitamab falsch sind, die inhärenten Unsicherheiten imZusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien undProduktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen, das Vertrauenvon MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere Risiken, wie sie(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem Formular 20-Fund anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commissionangegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen,sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum derVeröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jedeVerpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zuaktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen odereine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denendiese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten,dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichtetenAussagen dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durchGesetz oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.*Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**MorphoSys AG*Dr. Sarah FakihHead of Corporate Communications & IRTel: +49 (0) 89 / 899 27-26663Sarah.Fakih@morphosys.comDr. Julia NeugebauerDirector Corporate Communications & IRTel: +49 (0) 89 / 899 27-179Julia.Neugebauer@morphosys.comDr. Verena KupasAssociate Director Corporate Communications & IRTel: +49 (0) 89 / 899 27-26814Verena.Kupas@morphosys.com2020-01-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: MorphoSys AGSemmelweisstr. 782152 PlaneggDeutschlandTelefon: +49 (0)89 899 27-0Fax: +49 (0)89 899 27-222E-Mail: investors@morphosys.comInternet: www.morphosys.comISIN: DE0006632003WKN: 663200Indizes: MDAX, TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate Exchange; NasdaqEQS News ID: 951657Ende der Mitteilung DGAP News-Service951657 2020-01-13 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=092f321db6a59445e656aea2fe8c52e0&application_id=951657&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9745cdf074b1690daa96c3b8d31bfde3&application_id=951657&site_id=vwd&application_name=news3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2bafcbfc58d2d04f523e25e284ba78c1&application_id=951657&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)