DGAP-Adhoc: Müller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit monistischem System

DGAP-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik AG / Schlagwort(e): StrategischeUnternehmensentscheidungMüller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in EuropäischeAktiengesellschaft (SE) mit monistischem System2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Veröffentlichung von Insiderinformationen nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014*Strategische UnternehmensentscheidungMüller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in EuropäischeAktiengesellschaft (SE) mit monistischem SystemBesigheim, 18. Dezember 2019 - Der Vorstand der Müller - Die lila LogistikAG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umwandlungder Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea - SE)vorzubereiten. Die Umwandlung soll im Wege eines Formwechsels nachMaßgabe von Artikel 37 der SE-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.2157/2001) durchgeführt werden. Die Erlangung der Rechtsform der SE zieltdarauf ab, die Effizienz der Leitungsstruktur weiter zu erhöhen.Insbesondere soll die Gesellschaft einen Verwaltungsrat erhalten, der dieGesellschaft leitet, die Grundlinien ihrer Tätigkeit bestimmt und derenUmsetzung überwacht sowie einen oder mehrere geschäftsführende Direktorenbestellt, die die Geschäfte der Gesellschaft führen (monistisches System).Die Mitglieder des Verwaltungsrats einer SE werden von der Hauptversammlungbestellt. Die Rechtsstellung der Aktionäre der Gesellschaft soll auch imÜbrigen grundsätzlich nicht verändert werden.Der Vorstand beabsichtigt, einen sog. Umwandlungsplan und die Satzung derkünftigen SE der für den 27. Mai 2020 geplanten ordentlichenHauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen. Ferner ist das gesetzlichvorgesehene Verhandlungsverfahren mit dem Ziel einer Vereinbarung zwischendem Vorstand der Gesellschaft und einem zu bildenden besonderenVerhandlungsgremium über die Beteiligung der Arbeitnehmer anUnternehmensentscheidungen in der SE durchzuführen.Müller - Die lila Logistik AGFerdinand-Porsche-Straße 474354 BesigheimISIN DE0006214687Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) derFrankfurter WertpapierbörseMitteilende Person: Rupert Früh, Finanzvorstand*Weitere Informationen:*Müller - Die lila Logistik AGOliver StreichInvestor RelationsFerdinand-Porsche-Str. 474354 BesigheimTel.: +49 (0) 7143 810 - 125Fax: +49 (0) 7143 810 - 599investor@lila-logistik.com2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Müller - Die lila Logistik AGFerdinand-Porsche-Straße 474354 Besigheim-OttmarsheimDeutschlandTelefon: +49 (0)7143 810-0Fax: +49 (0)7143 810-199E-Mail: investor@lila-logistik.comInternet: www.lila-logistik.comISIN: DE0006214687WKN: 621468Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, StuttgartEQS News ID: 939111Ende der Mitteilung DGAP News-Service939111 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)