DGAP-Adhoc: mVISE AG reduziert Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019

DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/GewinnwarnungmVISE AG reduziert Umsatz- und Ergebnisprognose für 20192019-12-23 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*mVISE AG reduziert Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019**Düsseldorf, 23. Dezember 2019*Der Vorstand der mVISE AG passt auf Basis der vorläufigen Zahlen für dieersten elf Monaten 2019 und den aktualisierten Erwartungen an dasJahresendgeschäft die Gesamtjahresprognose 2019 für Gesamtumsatz undEBIT-Marge an. Wie am 30.08.2019 berichtet, erzielte der Konzern im erstenHalbjahr 2019 ein Umsatz- und EBIT- Ergebnis, das der anteiligenJahresplanung entsprach. Im laufenden vierten Quartal 2019 ist die operativeGeschäftsentwicklung aufgrund eines herausfordernden Marktumfeldes jedochhinter den hoch gesteckten Erwartungen zurückgeblieben.Der Bereich Products ist von hohen Einmalbeiträgen aus Lizenzengekennzeichnet, die traditionell insbesondere im letzten Quartal des Jahresrealisiert werden. Derzeit zeichnen sich neben einem zurückhaltenden Agierenauf Kundenseite Verschiebungen in das Jahr 2020 ab. Die ehrgeizigen Zielefür den Produktumsatz können somit im vierten Quartal 2019 aus heutigerSicht nicht erreicht werden.Durch die eingetrübte wirtschaftliche Lage konnte der geplante Umsatz-Mixaus Produkten und Professional Services nicht vollständig umgesetzt werden.Der Bereich Professional Services entwickelt sich zufriedenstellend undliegt nur leicht hinter den gesteckten Erwartungen zurück, begründet durcheinen defensiveren Personalaufbau, welcher der wirtschaftlichen Nachfrageangepasst wurdeDie mVISE AG erwartet nun für das Gesamtjahr 2019 einen Konzernumsatzzwischen 22 und 23 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge in der Größenordnungvon 0 bis 5 %. Ursprünglich hatte das Unternehmen einen Konzernumsatz von2629 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10-12 % prognostiziert. Um dieErgebnissituation zu verbessern, hat die Gesellschaft darüber hinauskurzfristige Maßnahmen zur Kostenoptimierung sowie zurEffizienzsteigerung in der Unternehmensorganisation erarbeitet undumgesetzt. Eine Prognose für das Jahr 2020 wird nach abgeschlossener Planungin den ersten Wochen des neuen Jahres bekannt gegeben.Kontakt:Manfred GötzTelefon: +49 (211)78 17 80 - 0E-Mail: ir@mvise.de2019-12-23 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: mVISE AGWanheimer Str. 6640472 DüsseldorfDeutschlandTelefon: +49 (211) 781780-0Fax: +49 (211) 781780-78E-Mail: presse@mvise.deInternet: www.mvise.deISIN: DE0006204589WKN: 620458Indizes: Scale 30Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 942173Ende der Mitteilung DGAP News-Service942173 2019-12-23 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)