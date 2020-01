DGAP-Adhoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Deutliche Verbesserung des Ergebnisses für 2019 erwartet

16.01.2020 - 10:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e):Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnismwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Deutliche Verbesserung desErgebnisses für 2019 erwartet2020-01-16 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Gräfelfing, 16.01.2020. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen erwartet diemwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für das Geschäftsjahr 2019 einedeutliche Verbesserung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit aufetwa TEUR 1.949 im Vergleich zu TEUR 668 in 2018 sowie einenJahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.783 (i.Vj. TEUR 631). In diesenvorläufigen Zahlen ist bereits eine aufwandswirksame Zuführung zum Fonds fürallgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von rund TEUR 487(i.Vj. TEUR 333) enthalten.Ein verbessertes Marktumfeld führte sowohl zu einem Anstieg des vorläufigenProvisionsüberschusses, also dem Saldo aus Provisionserträgen undProvisionsaufwendungen, auf TEUR 4.670 (i. Vj. TEUR 4.326), als auch desvorläufigen Handelsergebnisses, der Differenz aus dem Nettoertrag undNettoaufwand des Handelsbestandes, auf TEUR 14.457 (i. Vj. TEUR 12.709). Dievorläufigen allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich moderat aufTEUR 16.488 (i. Vj. TEUR 15.944), der darin enthaltene vorläufigePersonalaufwand stieg dabei auf TEUR 5.893 (i. Vj. TEUR 5.564), dievorläufigen anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 10.595 (i.Vj. TEUR10.380).Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2019 nach vorläufigenBerechnungen TEUR 13.593 gegenüber TEUR 12.329 zum 31.12.2018. Die Erhöhungdes Eigenkapitals ergibt sich im Wesentlichen aus dem vorläufigenJahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019, vermindert um die im Jahr 2019vorgenommene Dividendenausschüttung in Höhe von TEUR 372. Der Fonds fürallgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB summiert sich zum 31.12.2019mittlerweile auf etwa TEUR 6.775 gegenüber TEUR 6.288 im Vorjahr.Detaillierte Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2019 werdenvoraussichtlich am 17. März 2020, der testierte und festgestellteJahresabschluss 2019 voraussichtlich am 20. Mai 2020 veröffentlicht.Kontakt:mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AGThomas PosovatzSprecher des VorstandsRottenbucher Straße 2882166 GräfelfingTel.: 089/85 85 2-500Fax: 089/85 85 2-505E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com2020-01-16 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AGRottenbucher Straße 2882166 GräfelfingDeutschlandTelefon: +49 (0)89 858 52-305Fax: +49 (0)89 858 52-5 05E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.comInternet: www.mwbfairtrade.comISIN: DE0006656101WKN: 665610Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),Hamburg, München (m:access), StuttgartEQS News ID: 954809Ende der Mitteilung DGAP News-Service954809 2020-01-16 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)