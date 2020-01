DGAP-Adhoc: Nebelhornbahn-AG: Nebelhornbahn-AG schüttet Dividende aus (deutsch)

14.01.2020 - 12:38 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nebelhornbahn-AG: Nebelhornbahn-AG schüttet Dividende ausDGAP-Ad-hoc: Nebelhornbahn-AG / Schlagwort(e): DividendeNebelhornbahn-AG: Nebelhornbahn-AG schüttet Dividende aus14.01.2020 / 12:38 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Oberstdorf, 14. Januar 2020Vorstand und Aufsichtsrat der Nebelhornbahn-AG beabsichtigen, derHauptversammlung am 1. April 2020 für das Geschäftsjahr 2018/19 dieAusschüttung einer Dividende von 0,20 Euro je Stückaktie (1.352.000Stückaktien), insgesamt 270.400,00 Euro, und eine Einstellung in dieGewinnrücklagen von 200.000,00 Euro, vorzuschlagen.Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,20 Euro je Stückaktie, insgesamt270.400,00 Euro, ausgeschüttet.Ansprechpartner:Henrik Volpert, VorstandE-Mail: h.volpert@ok-bergbahnen.comTel. +49(8322)9600-101314.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Nebelhornbahn-AGNebelhornstraße 6787561 OberstdorfDeutschlandTelefon: 08322-9600-1013Fax: 08322-9600-1001E-Mail: h.volpert@ok-bergbahnen.comInternet: www.ok-bergbahnen.comISIN: DE0008271107, DE0008271107WKN: 827110, 827110Börsen: Freiverkehr in München (m:access)EQS News ID: 952411Ende der Mitteilung DGAP News-Service952411 14.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX