DGAP-Adhoc: Newron gibt Beginn einer neuen klinischen Studie mit Evenamide in Schizophrenie-Patienten bekannt, nach Genehmigung des Studienplans durch FDA

DGAP-Ad-hoc: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): SonstigesNewron gibt Beginn einer neuen klinischen Studie mit Evenamide inSchizophrenie-Patienten bekannt, nach Genehmigung des Studienplans durch FDA2020-01-09 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Newron gibt Beginn einer neuen klinischen Studie mit Evenamide inSchizophrenie-Patienten bekannt, nach Genehmigung des Studienplans durch FDA*Mailand, Italien - 09. Januar 2020 *- Newron Pharmaceuticals S.p.A.("Newron") (ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5), gibt heute bekannt,dass es mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and DrugAdministration) eine Einigung bezüglich Design und Durchführunguntersuchender Studien mit Evenamide erzielt hat. Diese sind erforderlich,um die zuvor veröffentlichten potenziellen Sicherheitsbedenken der FDA zuadressieren. Newron entwickelt Evenamide als mögliche erste Begleittherapiezur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie.In einem Treffen mit der Behörde am 28. August 2019 hat das Unternehmen dievon der FDA geäußerten Bedenken, die vorgeschlagenen Studienpläne sowieden anschliessenden Beginn des Phase-III-Programms mit Evenamide diskutiert.Die FDA hat sowohl den von Newron vorgeschlagenen Plan als auch dasProtokoll für eine erste, vierwöchige, untersuchende Studie mitSchizophrenie-Patienten genehmigt. Die Patienten-Rekrutierung für dieseStudie wird voraussichtlich in den nächsten Tagen beginnen. Erste Ergebnisseder zusätzlichen Studien mit Ratten und im Menschen werden in Q3 2020erwartet.Vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses dieser Studien beabsichtigtNewron das vorgeschlagene klinische Phase-III-Studienprogramm mit Evenamidezur Behandlung von Schizophrenie-Patienten, welche unter atypischenAntipsychotika eine Verschlimmerung ihrer Psychose erfahren, sowie vonbehandlungsresistenten Patienten, welche nicht auf das AntipsychotikumClozapin ansprechen, zu beginnen.*- Ende der Insiderinformation -**Für weitere Informationen:**Newron*Stefan Weber - CEO+39 02 6103 46 26pr@newron.com*Wichtige Hinweise*Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die (auf nichterschöpfende Weise) folgende Themen betreffen: (1) die Fähigkeit von Newron,ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen, die Entwicklungihrer aktuellen Produktkandidaten erfolgreich abzuschliessen, laufende undzukünftige Kollaborationen zur Entwicklung und Vermarktung ihrerProduktkandidaten mit Erfolg zu führen und die Kosten (einschliesslichPersonalkosten) zu senken, (2) den Markt für Arzneimittel zur Behandlung vonErkrankungen des ZNS und von Schmerzen, (3) die erwarteten zukünftigenErträge, Investitionen und finanziellen Ressourcen von Newron und (4) diesenAussagen zugrundeliegende Hypothesen. In manchen Fällen können dieseAussagen und Hypothesen anhand von Begriffen wie "werden", "voraussehen","schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen","vermuten", "abzielen" und anderen Wörtern und Begriffen mit ähnlicherBedeutung erkannt werden. Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagenbezüglich der Strategie, den Zielen, den Plänen, der zukünftigenfinanziellen Position, den prognostizierten Erträgen und Kosten sowie denAussichten von Newron, mit Ausnahme historischer Fakten, sindzukunftsbezogene Aussagen. Aufgrund ihrer Natur sind diese Aussagen undHypothesen mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Unwägbarkeitenverbunden, wobei das Risiko besteht, dass explizit oder implizit in diesemDokument enthaltene Voraussagen, Prognosen, Hochrechnungen und andereErgebnisse nicht eintreffen. Zukünftige Ereignisse und tatsächlicheErgebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblichvon jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagenbeschrieben oder in Erwägung gezogen werden oder die diesen zugrunde liegen.Zu diesen Faktoren zählen (auf nicht erschöpfende Weise) die folgenden: (1)Unwägbarkeiten bei der Entdeckung, Entwicklung oder Vermarktung vonProdukten, zu denen, ohne darauf beschränkt zu sein, negative Resultate vonklinischen Studien oder Forschungsprojekten oder unerwartete Nebenwirkungengehören, (2) Verzögerung bei der behördlichen Zulassung oder bei derMarkteinführung bzw. Unmöglichkeit des Erhalts der Zulassung oder derMarkteinführung, (3) die zukünftige Akzeptanz von Produkten auf dem Markt,(4) der Verlust von geistigen Eigentumsrechten oder die Unmöglichkeit, einenentsprechenden Schutz solcher Rechte zu erhalten, (5) die Unmöglichkeit,zusätzliche Mittel aufzubringen, (6) der Erfolg bestehender sowie dasZustandekommen zukünftiger Kollaborationen und Lizenzverträge, (7)Rechtsstreitigkeiten, (8) Verlust von wichtigen leitenden oder anderenMitarbeitenden, (9) negative Publicity und Berichterstattung und (10)wettbewerbsbezogene, regulatorische, gesetzliche und juristischeEntwicklungen oder Veränderungen des Marktes und/oder der allgemeinenwirtschaftlichen Bedingungen. Es ist möglich, dass Newron die in denzukunftsbezogenen Aussagen geäusserten Pläne, Absichten oder Erwartungennicht verwirklicht, und dass sich die diesen Aussagen zu Grunde liegendenHypothesen als falsch erweisen. Anleger sollten daher kein unangemessenesVertrauen in diese Aussagen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dasssich die tatsächlichen Ergebnisse von Forschungsprogrammen,Entwicklungsaktivitäten, Vermarktungsplänen, Kollaborationen und Geschäftennicht erheblich von den Erwartungen unterscheiden, die in derartigenzukunftsbezogenen Aussagen oder den zu Grunde liegenden Hypothesen zumAusdruck gebracht werden. Newron sieht sich nicht verpflichtet,zukunftsbezogene Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, essei denn, dies wird durch die geltenden Regelungen der SIX Swiss Exchangeverlangt, an der die Aktien von Newron notiert sind. Dieses Dokument istkein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der einsolches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die hierinerwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohneRegistrierung oder einer Befreiung von der Registrierung nach demUS-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung verkauftwerden. Newron beabsichtigt nicht, seine Wertpapiere in den VereinigtenStaaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot seiner Wertpapiere inden Vereinigten Staaten durchzuführen. Dieses Dokument ist weder ein Angebotnoch eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Newron,noch enthält sie ein derartiges Angebot oder eine derartige Einladung,weshalb keinerlei Teil von diesem Dokument als Basis oder Berufungsgrundlageeines Vertrages oder einer wie immer gearteten Verbindlichkeit zu sehen ist.2020-01-09 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de949613 2020-01-09 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)