DGAP-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA erhält Zuschlag für drei Lose des Rahmenvertrags 'IT-Dienstleistung Produktion' der Bundesagentur für Arbeit

DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):AuftragseingängeNorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA erhält Zuschlag für drei Losedes Rahmenvertrags 'IT-Dienstleistung Produktion' der Bundesagentur fürArbeit2019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hat drei Lose des Rahmenvertrags"IT-Dienstleistung Produktion" an die NorCom Information Technology GmbH &Co. KGaA vergeben. Für folgende Verträge hat NorCom am 17. Dezember denZuschlag erhalten:* Infrastruktur/DB/Middleware-Services* Verfahrensservice* SicherheitDie Bestätigung der angekündigten Vergabe des vierten Loses"Arbeitsplatzservices" an NorCom steht aus Verfahrensgründen am Ende derWoche an.Der Umfang des Loses "Infrastruktur/DB/Middleware-Services" umfasst für dieGesamtlaufzeit 1.246 Personenmonate, beim Los "Verfahrensservice" sind es1.995 Personenmonate und beim Los "Sicherheit" 250 Personenmonate.Die Bundesagentur für Arbeit besetzt die Stellen im Miniwettbewerb. ProAusschreibung wurden drei Auftragnehmer ausgewählt. NorCom freut sich, dieBundesagentur für Arbeit im sechzehnten Jahr als Kunden zu betreuen.Kontakt:NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaAJulia KeckIRGabelsbergerstraße 480333 MünchenTelefon: 089-93948-0E-Mail: aktie@norcom.de2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaAGabelsbergerstraße 480333 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 93948-0Fax: +49 (0)89 93948-111E-Mail: aktie@norcom.deInternet: www.norcom.deISIN: DE000A12UP37WKN: A12UP3Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 939091Ende der Mitteilung DGAP News-Service939091 2019-12-18 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)