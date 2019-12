DGAP-Adhoc: OTI Greentech AG: OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis durch Debt-to-Equity-Swap

23.12.2019 - 17:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

17:29

11:29

16:29

DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e):Kapitalmaßnahme/SonstigesOTI Greentech AG: OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis durchDebt-to-Equity-Swap2019-12-23 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Berlin, 23. Dezember 2019 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8)hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital derGesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre zu erhöhen. Dabei wird das Grundkapital unter teilweiserAusnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 4.698.602,00 um EUR 2.558.856,00auf EUR 7.257.458,00 erhöht. Als Sacheinlage werden Gesellschafterdarleheninkl. Zinsen und Vergütungsansprüche des Ausichtsrats im Rahmen einessogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1 (EUR 1 in 1 Aktie) gegen neueOTI-Aktien eingebracht. Die Vereinbarungen über die entsprechendenEinbringungen sind abgeschlossen worden. Der Wandlungspreis liegt deutlichüber dem aktuellen Börsenkurs der Aktie.*Kontakt*OTI Greentech AGDr. John C. Kisalus, CEOinfo@oti.agTel. +49 30 887 865 62Friedrichstra?Ye 7910117 Berlinedicto GmbHAxel Mühlhaus, Dr. Sönke Knopsknop@edicto.deTel. +49 69 905505-52Eschersheimer Landstraße 42-4460322 Frankfurt2019-12-23 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: OTI Greentech AGPotsdamer Platz 110785 BerlinDeutschlandTelefon: +49 30 220 136 900Fax: +49 30 690 884 88E-Mail: info@oti.agInternet: www.oti.agISIN: DE000A2TSL22WKN: A2TSL2Börsen: Freiverkehr in DüsseldorfEQS News ID: 942887Ende der Mitteilung DGAP News-Service942887 2019-12-23 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)