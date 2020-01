DGAP-Adhoc: PAION AG: MUNDIPHARMA ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR ANEREM(R) (REMIMAZOLAM) IN DER ALLGEMEINANÄSTHESIE IN JAPAN (deutsch)

23.01.2020 - 09:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PAION AG: MUNDIPHARMA ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR ANEREM(R) (REMIMAZOLAM) IN DER ALLGEMEINANÄSTHESIE IN JAPANDGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): ZulassungsgenehmigungPAION AG: MUNDIPHARMA ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR ANEREM(R) (REMIMAZOLAM) INDER ALLGEMEINANÄSTHESIE IN JAPAN23.01.2020 / 09:31 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PAION AG: MUNDIPHARMA ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR ANEREM(R) (REMIMAZOLAM) INDER ALLGEMEINANÄSTHESIE IN JAPANAachen, 23. Januar 2020 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (FSE:PA8) gibt bekannt, dass Mundipharma, Remimazolam-Lizenznehmer für Japan,PAION heute darüber informiert hat, dass das japanische Ministerium fürGesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) den Marktzulassungsantrag fürRemimazolam (japanischer Handelsname: Anerem(R)) in der Allgemeinanästhesiegenehmigt hat.Die Genehmigung des Zulassungsantrags löst Meilensteinzahlungen zwischen EUR1,5 Mio. und EUR 2,5 Mio. von Mundipharma und Hana Pharm aus.Ende der InsiderinformationInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:'Unsere erste Marktzulassung von Remimazolam ist ein wichtiger Meilensteinfür PAION, und wir gratulieren Mundipharma zu diesem Erfolg', sagte Dr. JimPhillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG. 'Mit der Alterung derBevölkerung steigt der Bedarf an wirksamen Anästhetika mit einem günstigenkardiorespiratorischen Sicherheitsprofil, und Japan ist einer der weltweitgrößten Pharmamärkte. Wir gehen davon aus, dass die Zulassung in Japan dieerste von mehreren Zulassungsentscheidungen in 2020 sein wird, und rechnenmit der Einführung von Remimazolam in Ländern auf der ganzen Welt. 'PAION gewährte Mundipharma 2017 die exklusiven Rechte zur Entwicklung undVermarktung von Remimazolam für den japanischen Markt. Gemäß denVertragsbedingungen hat PAION Anspruch auf Zahlungen in Höhe von bis zu EUR25 Mio. in Abhängigkeit der Erreichung bestimmter regulatorischer undkommerzieller Meilensteine in den drei Indikationen Kurzsedierung,Allgemeinanästhesie und Sedierung auf der Intensivstation. PAION hataußerdem Anspruch auf eine gestaffelte Umsatzbeteiligung, die abhängig vomAbsatzniveau und dem Absatzpreis ist (nationaler Krankenversicherungspreis(NHI)), der von der japanischen Regierung bestimmt wird. DieUmsatzbeteiligung rangiert vom unteren zweistelligen Prozentbereich und kannbis auf über 20 % der Nettoerlöse ansteigen.Über RemimazolamRemimazolam ist ein ultrakurz wirksames intravenöses Benzodiazepin-Sedativumund -Anästhetikum. Im menschlichen Körper wird Remimazolam vonGewebe-Esterasen, einer weit verbreiteten Art von Enzymen, zu eineminaktiven Metaboliten abgebaut und nicht über cytochromabhängige Abbauwegein der Leber. Wie bei anderen Benzodiazepinen steht mit Flumazenil einGegenmittel zur Verfügung, um bei Bedarf die Sedierung oder Narkose desPatienten wieder rasch beenden zu können. Wirksamkeit und Sicherheit wurdenin klinischen Studien bei rund 2.500 Probanden und Patienten gezeigt. Diebisherigen Daten deuten darauf hin, dass Remimazolam einen raschenWirkeintritt und ein schnelles Abklingen der Wirkung hat und dabei eingünstiges kardiorespiratorisches Sicherheitsprofil besitzt.Im Januar 2020 hat der Lizenznehmer Mundipharma in Japan die Marktzulassungfür die Allgemeinanästhesie erhalten. In den USA hat der Lizenznehmer Cosmoden Zulassungsantrag in der Kurzsedierung in den USA im April 2019eingereicht (PDUFA-Datum 5. April 2020). In China hat der LizenznehmerYichang Humanwell im November 2018 die Marktzulassung in der Kurzsedierungbeantragt. In Südkorea hat der Lizenznehmer Hana Pharm den Zulassungsantragin der Allgemeinanästhesie im Dezember 2019 eingereicht. In Europa hat PAIONeinen Marktzulassungsantrag in der Kurzsedierung bei der European MedicinesAgency (EMA; europäische Arzneimittelagentur) im November 2019 eingereichtund führt aktuell eine Phase-III-Studie in der Allgemeinanästhesie durch.Zusätzlich zur Kurzsedierung und Allgemeinanästhesie und basierend auf denpositiven Ergebnissen einer Phase-II-Studie ist die Sedierung auf derIntensivstation (für mehr als 24 Stunden nach der Operation) eine weiteremögliche attraktive Indikation für eine Weiterentwicklung in Europa durchPAION selbst und in den verpartnerten Territorien durch die Lizenznehmer.Remimazolam ist verpartnert in den USA (Cosmo Pharmaceuticals), Japan(Mundipharma), China (Yichang Humanwell), Kanada (Pharmascience),Russland/GUS, der Türkei und der MENA-Region (R-Pharm) sowie Südkorea undSüdostasien (Hana Pharm). In allen anderen Märkten außerhalb der EU stehtRemimazolam zur Lizenzierung zur Verfügung.Über PAIONDie PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, dasinnovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhausdurchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit demZiel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz istRemimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gutsteuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist inmehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. In Japan wurde Remimazolamim Januar 2020 für die Allgemeinanästhesie zugelassen. In den USA wirdderzeit ein Marktzulassungsantrag in der Kurzsedierung geprüft (PDUFA-Datum5. April 2020). In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell denZulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018eingereicht, und in Südkorea hat der Lizenznehmer Hana Pharm denZulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2019eingereicht.In Europa strebt PAION die Zulassung für Remimazolam in den IndikationenAllgemeinanästhesie und Kurzsedierung an. Ein Marktzulassungsantrag für dieKurzsedierung wurde im November 2019 eingereicht. In der Allgemeinanästhesieführt PAION aktuell eine Phase-III-Studie durch.Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil deslängerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in denBereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartigeProdukte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern imGesundheitswesen zugutekommen.PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort inCambridge (Vereinigtes Königreich).PAION-Kontakt:Ralf PennerVice President Investor Relations/Public RelationsPAION AGMartinstraße 10-1252062 AachenTel. +49 241 4453-152E-Mail r.penner@paion.comwww.paion.comDisclaimer:Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissenvorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zumDatum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen derGesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazuführen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizitoder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen.In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren solltensich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diesezukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Anerem(R) ist ein Handelsname von Mundipharma in Japan.
23.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAION AG
Martinstr. 10-12
52062 Aachen
Deutschland
ISIN: DE000A0B65S3
WKN: A0B65S