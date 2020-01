DGAP-Adhoc: RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von 632,5 Mio. EUR Evonik Industries AG Aktien

13.01.2020 - 22:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: RAG-Stiftung / Schlagwort(e): VerkaufRAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von 632,5 Mio. EUR Evonik IndustriesAG Aktien2020-01-13 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNGODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN,IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACHGELTENDEM RECHT UNTERSAGT IST*Erfolgreiche Platzierung von 632,5 Mio. EUR Evonik Industries AG Aktien*Essen, den 13. Januar 2020. Die RAG-Stiftung gibt die erfolgreichePlatzierung von insgesamt 632,5 Mio. EUR Aktien (ISIN: DE000EVNK013) derEvonik Industries AG (*Evonik*) zu einem Preis von 25,30 EUR pro Aktiebekannt (die *Platzierung*). Die Evonik Aktien wurden im Rahmen einerPrivatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zumVerkauf angeboten und das finale Platzierungsvolumen wurde vom Volumen beiLancierung erhöht. Die Platzierung entspricht ca. 5,4 % des gesamtenGrundkapitals der ausgegebenen Evonik Aktien, sodass die RAG-Stiftung nachAbschluss der Platzierung weiterhin ca. 58,9 % an Evonik hält. Darüberhinaus hat die RAG-Stiftung drei Anleihen ausstehen, die in Evonik Aktienumgetauscht werden können.Die Platzierung könnte Einfluss auf den Börsenkurs der Evonik-Aktien und aufdie von der RAG-Stiftung begebenen Schuldverschreibungen mit Recht zumUmtausch in Aktien der Evonik haben (ISIN: DE000A14J3R2, DE000A2BPE24,DE000A2LQRA1).Kontakt/mitteilende Person:Dr. Hans-Georg HeesenLeiter RechtRAG-StiftungIm Welterbe 1045141 EssenTelefon +49 (0) 201 378 3350Telefax +49 (0) 201 378 3400Email hans-georg.heesen@rag-stiftung.de*Disclaimer*:Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von der RAG-Stiftung erstellt, diehierfür allein verantwortlich ist.Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich alsHintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eskann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder derenRichtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit den indieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die indieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung inFällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass indieser Rechtsordnung ein Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die indieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellt oder eingereicht werdenmüsste.Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für dieVeröffentlichung oder die Weitergabe innerhalb der oder in die VereinigtenStaaten, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan, oder anderenJurisdiktionen, in denen die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabenach geltendem Recht untersagt ist, bestimmt. Die Verbreitung dieserMitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapierekann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen,die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderenInformationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbstinformieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungenkann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligenRechtsordnung darstellen.Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zumVerkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zurZeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten,Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigenRechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderungrechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine solcheAufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht soauszulegen.Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch inZukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act (Wertpapiergesetz)von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den Gesetzen einesBundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbarenWertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan registriertund dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden,sofern sie nicht gemäß dem Securities Act registriert werden oder imRahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von denRegistrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen nichtunterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieserMitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oderJapan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oderzugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern vonAustralien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden. Eserfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genanntenWertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oderJapan.Das in dieser Mitteilung genannte Angebot richtet sich in Mitgliedstaatendes Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ausschließlich an Personen,bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e)der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) handelt ("QualifizierteAnleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilungausschließlich an Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelleErfahrung im Hinblick auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) derFinancial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005(Verordnung über die Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß demGesetz über Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die "Verordnung")verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,oder (iii) an die diese Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßigübermittelt werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als"maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im VereinigtenKönigreich, bei denen es sich nicht um maßgebliche Personen handelt,und (ii) in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerdem Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anlegerhandelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nichtdarauf stützen.Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die alszukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. ZukunftsgerichteteAussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zuerkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt","plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder"sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oderandere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch dieErörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigenEreignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlichvon den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Allezukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise derRAG-Stiftung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegenRisiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken,Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf ihr Geschäft, auf die Ertrags-oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oderStrategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an demsie gemacht werden.Die RAG-Stiftung und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklichjegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfungoder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftigerEntwicklungen oder anderer Gründe ab.2020-01-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: RAG-StiftungIm Welterbe 1045141 EssenDeutschlandTelefon: +49 201 378 3333Fax: +49 201 378 3400E-Mail: info@rag-stiftung.deInternet: www.rag-stiftung.deISIN: DE000A11QGV1, DE000A14J3R2, DE000A2BPE24, DE000A2LQRA1,WKN: A11QGV , A14J3R, A2BPE2, A2LQRABörsen: Freiverkehr in Frankfurt, StuttgartEQS News ID: 952621Ende der Mitteilung DGAP News-Service952621 2020-01-13 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)