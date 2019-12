DGAP-Adhoc: Red Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme des operativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red Rock Beteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für das Geschäftsjahr 2019

18.12.2019 - 14:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e):Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/PrognoseänderungRed Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme desoperativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red RockBeteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für dasGeschäftsjahr 20192019-12-18 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung**Die Red Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme desoperativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red RockBeteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für dasGeschäftsjahr 2019*Langenhagen - Hannover, den 18. Dezember 2019 - Die Red Rock Capital AG(ISIN DE000A1RFML1) hat heute den Verkauf der direkten Tochter Red RockBeteiligungs GmbH inkl. noch vorhandener Tochterunternehmen notariellbeurkundet. Hintergrund des Verkaufs ist, dass sich die Umsetzung derursprünglichen Strategie so sehr verzögert, dass mit der kurzfristigenUmsetzung einer Zertifikatsplatzierung über 100 Millionen Euro nicht mehrgerechnet wird.Parallel dazu hat man in den letzten Wochen mittelbare Beteiligungen, diefür den kurzfristigen Start des operativen Geschäfts weiterhin als notwendigerachtet werden, von der Red Rock Beteiligungs GmbH gekauft und alsunmittelbare Beteiligungen im Konzernverbund integriert. Die "neuen"direkten Töchter decken die Bereiche Liquiditätsbeschaffung und Bauprojekteab. Zusätzlich wurde eine neue Tochter für den Bereich Bestandsimmobiliengegründet. Ziel ist es, innerhalb der nächsten 6 Monate sowohlBestandsobjekte zu erwerben als auch erste Bauprojekte anzugehen. Hieraussoll ein ausreichender Cashflow generiert werden, um künftig die laufendenKosten der Red Rock Capital AG zu decken.Der Verkauf der Beteiligungen führt zu einem direkten positivenErgebniseffekt in 2019. Statt dem bislang erwarteten negativen Ergebnis(EBIT) von 650 bis 750 TEUR geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 nunvon einem gegenüber der bisherigen Erwartung um 250 bis 300 TEURverbesserten, aber unverändert negativen EBIT in einer Bandbreite von 350bis 500 TEUR aus.*KontaktRed Rock Capital AG*Roland Schreiber, VorstandRotekreuzstrasse 3330627 HannoverTel.: +49 (0)511 5910 8894Fax: +49 (0)511 6743 1958E-Mail: info@redrock-capital.agWeb: http://www.redrock-capital.ag [1]*Ende der Ad-hoc-Mitteilung*2019-12-18 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Red Rock Capital AGIn den Kolkwiesen 6830851 LangenhagenDeutschlandISIN: DE000A1RFML1WKN: A1RFMLBörsen: Freiverkehr in Berlin, StuttgartEQS News ID: 939155Ende der Mitteilung DGAP News-Service939155 2019-12-18 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bbfcd2b1254e2a661261d1b1ef0d1fe9&application_id=939155&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)