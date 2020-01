DGAP-Adhoc: Resaphene Suisse AG: Ethikkommission der Charité in Berlin genehmigt Studie zur Tinnitus-Therapie tinniwell (deutsch)

21.01.2020 - 08:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Resaphene Suisse AG: Ethikkommission der Charité in Berlin genehmigt Studie zur Tinnitus-Therapie tinniwellDGAP-Ad-hoc: Resaphene Suisse AG / Schlagwort(e): Studie/StudienergebnisseResaphene Suisse AG: Ethikkommission der Charité in Berlin genehmigt Studiezur Tinnitus-Therapie tinniwell21.01.2020 / 08:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Roggwil, den 21. Januar 2020 - Die Ethikkommission der Charité hat dieDoppelblindstudie zu dem Tinnitus-Therapiegerät tinniwell mit der ResapheneSuisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, genehmigt. An der Studie nehmeninsgesamt 60 Personen teil und mit der Leitung ist Frau Prof. Dr. med.Birgit Mazurek beauftragt. Die Ergebnisse werden für Q4/2020 oder Q1/2021erwartet.Die Doppelblindstudie hat dasselbe Design wie eine erste klinischeAnwenderbeobachtung von Dr. med. Johannes Ebbers. In dieser wurde einedurchschnittliche Linderung von 54% binnen 4 Wochen dokumentiert; bei einerPatientin war der Tinnitus sogar zu 100% in der Zeit geheilt. Die Resaphenegeht aufgrund der vorgenannten Fakten von ähnlichen Ergebnissen bei derDoppelblindstudie aus. Sollten diese erzielt werden, kann das tinniwell derneue globale Standard in der Tinnitus-Therapie werden. Es ist derzeit keinWettbewerber bekannt, der vergleichbare Therapie-Ergebnisse liefern kann. Inden Zielmärkten Europa und den USA sind schätzungsweise über 100 Millionenbetroffene Patienten.Das Management der Resaphene geht bei einem erfolgreichen Abschluss derStudie von der Beteiligung weiterer institutioneller Investoren oder demVerkauf des geistigen Eigentums an einen Hörgeräte-Hersteller im Rahmeneiner Exit-Strategie der bisherigen Altaktionäre aus. Dazu wurden bisherkeine verbindlichen Verträge abgeschlossen.++ Über die Resaphene Suisse AGDie Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist einMedizintechnik-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter demNamen tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Seit Juni 2018 werdendie Aktien an der Wiener Börse im Segment Dritter Markt gehandelt. Alsweitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH inKonstanz, die Resaphene UK Ltd. in London und die Resaphene US LLCin den USA.++ Kontakt für Rückfragen:Resaphene Suisse AGRütistrasse 8b9325 RoggwilSchweizInvestor Relations Kontakt:Frau Anke Rauterkus (Chief Executive Officer)a.rauterkus@resaphene.ch21.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Resaphene Suisse AGRütistrasse 8b9325 RoggwilSchweizTelefon: 0041714500668E-Mail: info@resaphene.chInternet: www.resaphene.chISIN: CH0367465439Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener BörseEQS News ID: 957405Ende der Mitteilung DGAP News-Service957405 21.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX