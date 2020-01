DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag für die Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule

15.01.2020 - 14:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): AuftragseingängeSINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag für die Lieferung vonProduktionsanlagen für CIGS Solarmodule2020-01-15 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR**SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Vertrag **für die Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS Solarmodule*Kahl am Main, den 15. Januar 2020 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUSTECHNOLOGIES) hat am heutigen Tag Verträge über einen Großauftrag mitdem Kunden (CNBM) Bengbu Design and Research Institute of Glass IndustryCo., Ltd., Bengbu, China, einer Tochtergesellschaft der China NationalBuilding Materials Group, (CNBM) Peking, China*, *für den Standort Xuzhoufür die Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS Solarmodulenunterzeichnet.Das Auftragsvolumen für die geplante Fabrik in der Stadt Xuzhou liegt in derersten Ausbaustufe bei über 50 Mio. EUR.Die geplante finale Ausbringungsmenge dieser Fabrik beträgt 300 MW. Diessoll seitens des Kunden in einer nachgelagerten, zweiten Ausbaustufe fürdiesen Fabrikstandort erreicht werden.Die Anzahlung für diesen Auftrag wird zeitnah erwartet.SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5Kontakt:Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924E-Mail: bernhard.krause@singulus.de2020-01-15 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AGHanauer Landstrasse 10363796 Kahl am MainDeutschlandTelefon: +49 (0)1709202924Fax: +49 (0)6188 440-110E-Mail: bernhard.krause@singulus.deInternet: www.singulus.deISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5WKN: A1681X, A2AA5HBörsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 953965Ende der Mitteilung DGAP News-Service953965 2020-01-15 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)