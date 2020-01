DGAP-Adhoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Aufsichtsratsvorsitzender Robert Perchtold verstorben

07.01.2020 - 21:23 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA /Schlagwort(e): PersonalieSpielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:Aufsichtsratsvorsitzender Robert Perchtold verstorben2020-01-07 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat heute mittiefer Betroffenheit erfahren, dass der Aufsichtsratsvorsitzende derGesellschaft, Herr Robert Perchtold (57), der seit dem 13. Dezember 2018Vorsitzender des Aufsichtsrats war, in der Nacht von Sonntag auf Montagverstorben ist. Der Aufsichtsrat wird seine Aufgaben unter Leitung desstellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Dirk Monheim, unverändertwahrnehmen.Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA wird RobertPerchtold ein ehrendes Andenken bewahren.2020-01-07 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaAAm Sportpark 982008 UnterhachingDeutschlandTelefon: +49 (0)89 61559160E-Mail: aktie@spvggunterhaching.deInternet: www.spvggunterhaching.deISIN: DE000A2TR919WKN: A2TR91Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München(m:access), Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 948595Ende der Mitteilung DGAP News-Service948595 2020-01-07 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)