DGAP-Adhoc: STS Group AG erhält Großauftrag von führendem Nutzfahrzeughersteller in Nordamerika und plant Bau eines ersten US-Werks

DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): AuftragseingängeSTS Group AG erhält Großauftrag von führendem Nutzfahrzeughersteller inNordamerika und plant Bau eines ersten US-Werks2019-12-19 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*STS Group AG erhält Großauftrag von führendem Nutzfahrzeugherstellerin Nordamerika und plant Bau eines ersten US-Werks**Hallbergmoos/München**, 19. Dezember 2019.* Die im Prime Standard derFrankfurter Wertpapierbörse notierte STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 [1])[2] hat einen Großauftrag im wichtigen US-Markt gewonnen. Der weltweiteSystemlieferant für die Automobilindustrie wurde heute von einem derführenden internationalen Produzenten von Nutzfahrzeugen zur Herstellungeines kompletten Lkw-Dachsystems aus faserverstärktem Kunststoff SMC (SheetMolding Compound) beauftragt. Das Projektvolumen liegt bei ca. 230 Mio. EURbei einer Laufzeit von über zehn Jahren. Der Projektstart ist für das zweiteQuartal 2021 geplant.Mit dem nun gewonnenen Auftrag wird die Marktposition in den USA signifikantausgebaut. In diesem Zusammenhang plant das Unternehmen einen eigenenProduktionsstandort im Bundesstaat Virginia zu etablieren. Mit derErrichtung eines Werks in der nordöstlichen Region der USA ist die STS Groupzudem strategisch optimal positioniert, um weitere Aufträge zu akquirieren.*STS Group AG*Stefan HummelHead of Investor RelationsZeppelinstrasse 485399 Hallbergmoos+49 (0) 811 124494 12ir@sts.groupwww.sts.group [3]2019-12-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: STS Group AGZeppelinstraße 485399 HallbergmoosDeutschlandTelefon: +49 (0)811 124494 0E-Mail: ir@sts.groupInternet: https://sts.groupISIN: DE000A1TNU68WKN: A1TNU6Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 940529Ende der Mitteilung DGAP News-Service940529 2019-12-19 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5575664662b09abb0307f62fadfbbdce&application_id=940529&site_id=vwd&application_name=news2: http://)/3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a0d37b578a18fe25c4879fd7833d9eef&application_id=940529&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)