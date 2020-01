DGAP-Adhoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2019

17.01.2020 - 11:22 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Schlagwort(e): JahresergebnisVALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.20192020-01-17 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mit 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) verlief das 4. Quartal im Umsatz rechtzufriedenstellend, so dass wir im Gesamtjahr mit rund 6,1 Mio. EUR (Vj. 7,1Mio. EUR) den Plan erfüllen konnten.Mit diesen Umsätzen wurde ein ungeprüfter Jahresüberschuss, vor Zuführungzum "Fonds für allgemeine Bankrisiken", von rd. 23 TEUR erzielt, der alleinmit Rechts- und Beratungskosten in Höhe von rund 113 TEUR im Zusammenhangmit der Abwehr der der sog. "Reich-Gruppe" belastet ist. Zudem mussten wirRückstellungen für Prozess- und Anwaltskosten aus zwischenzeitlich sechsoffenen Verfahren ebenfalls im Zusammenhang mit der Abwehr der sog."Reich-Gruppe" bilden.Aufgrund von gesetzlicher Vorschriften war der Jahresüberschuss um dieZuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken" in Höhe von 23 TEUR zukürzen. Damit wurde ein ungeprüfter Jahresüberschuss von 0 TEUR ausgewiesen.Der ausgewiesene Bilanzverlust beläuft sich somit unverändert auf rd. 272TEUR.Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotiertenWertpapierbestandes beläuft sich zum 31.12.2019 auf ca. 1,5 Mio. EUR (Vj.1,6 Mio. EUR).Für 2020 planen wir Umsätze im Bereich von 4 - 6 Mio. EUR und einenJahresüberschuss von 100.000 EUR, vor eventueller Zuführung zum "Fonds fürallgemeine Bankrisiken". Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unserHaus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuellnicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei einewichtige Rolle spielen.Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für dasGeschäftsjahr 2020 nicht erkennbar.Klaus Helffenstein - Vorstand2020-01-17 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AGAm Hardtwald 776275 EttlingenDeutschlandTelefon: 07243-900-01Fax: 07243-900-04E-Mail: info@valora.deInternet: www.valora.deISIN: DE0007600108WKN: 760010Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin,Frankfurt (Basic Board), Hamburg, MünchenEQS News ID: 955819Ende der Mitteilung DGAP News-Service955819 2020-01-17 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)