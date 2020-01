DGAP-Adhoc: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 von ursprünglich geplanten EUR 65 Millionen auf EUR 110 Millionen. (deutsch)

22.01.2020 - 18:07 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 von ursprünglich geplanten EUR 65 Millionen auf EUR 110 Millionen.DGAP-Ad-hoc: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Schlagwort(e):PrognoseänderungVERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose fürdas Geschäftsjahr 2019/2020 von ursprünglich geplanten EUR 65 Millionen aufEUR 110 Millionen.22.01.2020 / 18:07 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VERBIO erhöht EBITDA-Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 vonursprünglich geplanten EUR 65 Millionen auf EUR 110 Millionen.Zörbig/Leipzig, 22. Januar 2020 - Unter Zugrundelegung des aktuellen Absatz-und Rohstoffpreisniveaus sowie der bereits abgeschlossenen Verkaufskontraktegeht der Vorstand davon aus, im Geschäftsjahr 2019/2020 ein EBITDA in derGrößenordnung von EUR 110 Mio. zu erzielen sowie das Net-Cash bis zum Endedes Geschäftsjahres auf eine Größenordnung von EUR 40 Mio. zu steigern.Zuletzt ging das Unternehmen von einem EBITDA in einer Größenordnung von EUR65 Mio. und einer geringen Nettoverschuldung zum Geschäftsjahresende2019/2020 aus.Ausschlaggebend für die Anpassung der Prognose ist die segmentübergreifenderhöhte Biokraftstoffnachfrage im Kalenderjahr 2020 und der guteAuftragsbestand bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020.Kontakt:VERBIO Vereinigte BioEnergie AGRitterstraße 23 (Oelßner's Hof)04109 LeipzigOlaf TröberInvestor RelationsTel: +49(0)341/308530-251Fax: +49(0)341/308530-298E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.deInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO)Die VERBIO AG ist eines der führenden, konzernunabhängigenBioenergieunternehmen und zugleich der einzige großindustrielle Produzentvon Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Produktionskapazitätbeträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 750Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Das Unternehmen setzt zur Herstellungseiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparendeProduktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe vonVERBIO erreichen eine CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzinoder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischenMineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen,Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus produziertVERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin und Phytosterole für die Pharma-,Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie sowie Futter- und Düngemittel für dieLandwirtschaft. Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO VereinigteBioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben dieTochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH, VERBIO Diesel SchwedtGmbH, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Zörbig GmbH, VERBIOPinnow GmbH, VERBIO Agrar GmbH, VERBIO Logistik GmbH, VERBIO Diesel CanadaCorporation und VERBIO Polska Sp. z o.o. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6/ WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörse notiert.Wichtiger HinweisDiese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welcheauf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO VereinigteBioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist,dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftigetatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse vondiesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblichabweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung dergesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischenRahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in derBranche gehören. Die VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftungdafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichenErgebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen undSchätzungen übereinstimmen werden.22.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: VERBIO Vereinigte BioEnergie AGRitterstraße 23 (Oelßners Hof)04109 LeipzigDeutschlandTelefon: +49 (0)341 308530-0Fax: +49 (0)341 308530-998E-Mail: ir@verbio.deInternet: www.verbio.deISIN: DE000A0JL9W6WKN: A0JL9WBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 959129Ende der Mitteilung DGAP News-Service959129 22.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX