DGAP-Adhoc: Villeroy & Boch AG: Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates (deutsch)

Villeroy & Boch AG: Wahl des Vorsitzenden des AufsichtsratesDGAP-Ad-hoc: Villeroy & Boch AG / Schlagwort(e): PersonalieVilleroy & Boch AG: Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates15.01.2020 / 09:33 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dr. Alexander von Boch-Galhau ist vom Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AGmit sofortiger Wirkung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.Damit endet der kommissarische Vorsitz des stellvertretendenAufsichtsratsvorsitzenden Ralf Runge.Kontakt:Johanna SchmittCompany LawyerTel: +49 (0) 6864 / 81 28 35Mail: schmitt.johanna@villeroy-boch.comKatrin MayHead of PRTel: +49 (0) 6864 / 81 27 14Mail: may.katrin@villeroy-boch.com15.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Villeroy & Boch AGSaaruferstraße 1-366693 MettlachDeutschlandTelefon: +49 (0)6864 81-0E-Mail: information@villeroy-boch.comInternet: www.villeroy-boch.deISIN: DE0007657231, DE0007657207WKN: 765723Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 952959Ende der Mitteilung DGAP News-Service952959 15.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX