DGAP-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll erlangt Zertifizierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie (deutsch)

21.01.2020 - 07:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Roll Holding AG: Von Roll erlangt Zertifizierung für die Luft- und RaumfahrtindustrieEQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): SonstigesVon Roll Holding AG: Von Roll erlangt Zertifizierung für die Luft- undRaumfahrtindustrie21.01.2020 / 07:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Von Roll erlangt Zertifizierung für die Luft- und RaumfahrtindustrieBreitenbach, 21. Januar 2020 - Die Von Roll Gruppe hat erstmals die EN 9100Zertifizierung für die Herstellung und den Vertrieb innovativerVerbundwerkstoffe für die Luft- und Raumfahrtindustrie erlangt. Dies ist einwichtiger Meilenstein im Rahmen der bereits kommuniziertenDiversifizierungsstrategie des börsennotierten Schweizer Unternehmens.Die neuen Von Roll Produkte eignen sich zur Verstärkung von Wand- undBodenpaneelen im Flugzeuginnenraum. Ihre Vorteile liegen insbesondere ineiner langen Haltbarkeit, sehr guten Umweltverträglichkeit und verbessertenmechanischen Eigenschaften. Sie erfüllen gleichzeitig die in der Luft- undRaumfahrtindustrie vorgeschriebenen strengen Brandschutzstandards.Die stark vereinfachte Verarbeitbarkeit der neuen Materialien bieteterhebliche Effizienzvorteile im Rahmen der industriellen Fertigungsprozessein der Luftfahrtindustrie.Von Roll sieht für die neuentwickelten Werkstoffe grosses Potenzial undbefindet sich mit führenden Herstellern bereits in den erforderlichenZulassungsverfahren.Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiertsich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung,-speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führerfür Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14Produktionsstandorten mit rund 1250 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmenbeliefert Kunden in über 80 Ländern.Kontakt: Claudia Güntert, Corporate CommunicationsT: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.comDie vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigenKenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unterUmständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund vonRundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Wertenkommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlaufentnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der VonRoll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unterhttp://www.vonrollgroup.com/de/.Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: DeutschUnternehmen: Von Roll Holding AGPasswangstrasse 204226 BreitenbachSchweizTelefon: 0041 (0)61 785 52 36E-Mail: press@vonroll.comInternet: www.vonrollgroup.comISIN: CH0003245351Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,Stuttgart; SIX Swiss ExchangeEQS News ID: 957455Ende der Mitteilung EQS Group News-Service957455 21.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX