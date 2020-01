DGAP-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Gerichtliche Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds - Herr Prof. Dr. Rüdiger Grube soll gerichtlich als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden und den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen (deutsch)

06.01.2020 - 16:58 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Vossloh Aktiengesellschaft: Gerichtliche Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds - Herr Prof. Dr. Rüdiger Grube soll gerichtlich als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden und den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen ^ DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Vossloh Aktiengesellschaft: Gerichtliche Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds - Herr Prof. Dr. Rüdiger Grube soll gerichtlich als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden und den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen 06.01.2020 / 16:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat und Vorstand der Vossloh Aktiengesellschaft haben in ihren heutigen Sitzungen beschlossen, die gerichtliche Bestellung von Herrn Prof. Dr. Rüdiger Grube als neues Aufsichtsratsmitglied der Vossloh Aktiengesellschaft zu beantragen. Herr Prof. Dr. Grube soll nach erfolgter gerichtlicher Bestellung auch den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Herr Prof. Dr. Grube war von 2009 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bahn AG und wird die weitere Entwicklung des Vossloh-Konzerns mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise in der Bahnindustrie maßgeblich unterstützen. Die Beantragung der gerichtlichen Bestellung von Herrn Prof. Dr. Grube erfolgt vor dem Hintergrund, dass Herr Dr. Bernhard Düttmann sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Vossloh Aktiengesellschaft mit Blick auf seine Verpflichtungen bei der CECONOMY AG mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 niedergelegt hatte. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr. Düttmann herzlich für seinen Einsatz und die geleistete sehr gute Arbeit im Aufsichtsrat der Vossloh Aktiengesellschaft. Herr Ulrich M. Harnacke, der 2019 den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen hatte, wird nach der erfolgten Bestellung von Herrn Prof. Dr. Grube wieder den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen. Kontakt: Vossloh Aktiengesellschaft Investor Relations Dr. Daniel Gavranovic Tel.: +49-2392-52-609 E-Mail: Investor.relations@vossloh.com 06.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com ISIN: DE0007667107 WKN: 766710 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 947205 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 947205 06.01.2020 CET/CEST ° Quelle: dpa-AFX