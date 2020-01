DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson erwartet nach vorläufigen Zahlen eine EBIT-Marge unterhalb der zuletzt publizierten Prognose (deutsch)

20.01.2020 - 20:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Wacker Neuson SE: Wacker Neuson erwartet nach vorläufigen Zahlen eine EBIT-Marge unterhalb der zuletzt publizierten PrognoseDGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisWacker Neuson SE: Wacker Neuson erwartet nach vorläufigen Zahlen eineEBIT-Marge unterhalb der zuletzt publizierten Prognose20.01.2020 / 20:20 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MARWacker Neuson erwartet nach vorläufigen Zahlen eine EBIT-Marge unterhalb derzuletzt publizierten PrognoseMünchen, 20. Januar 2020 - Die Wacker Neuson Group erwartet nach vorläufigenund ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 1,9Mrd. Euro sowie eine EBIT-Marge von ca. 8,0 Prozent. In der zuletztveröffentlichten Prognose war von einem Umsatz am oberen Ende der Spanne von1.775 bis 1.850 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge zwischen 8,3 und 8,8Prozent ausgegangen worden.Im Zuge der Vorratsbereinigung kam es insbesondere in Nordamerika zuumfangreichen Abverkäufen von Neumaschinen und Abwertungen vonRohmaterialien, was die Ergebnisentwicklung schwächte. Des Weiterenbelastete der anhaltend ungünstige Produktmix das Ergebnis.In Anbetracht der aktuellen Entwicklung hat der Vorstand heute die Eckpunkteeines Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsprogrammes beschlossen.Mit den geplanten Initiativen rechnet der Vorstand mit einemEinsparpotenzial von bis zu 50 Mio. Euro im Vergleich zum Geschäftsjahr2019, welches in den nächsten beiden Jahren schrittweise gehoben werdensoll.Die vollständigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 wird der Konzern am 16. März2020 veröffentlichen.Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden sich im Geschäftsbericht2018 der Wacker Neuson Group auf Seite 161.Ihr Ansprechpartner:Wacker Neuson SEChristopher HelmreichHead of Investor RelationsPreußenstraße 4180809 MünchenTel. +49-(0)89-35402-427christopher.helmreich@wackerneuson.comwww.wackerneusongroup.comZusatzinformationen zur Aktie der Wacker Neuson SE:ISIN: DE000WACK012WKN: WACK01Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard; Frankfurter WertpapierbörseFirmensitz: Deutschland20.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Wacker Neuson SEPreußenstr. 4180809 MünchenDeutschlandTelefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0Fax: +49 (0)89 354 02 - 298E-Mail: ir@wackerneuson.comInternet: www.wackerneusongroup.comISIN: DE000WACK012WKN: WACK01Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957415Ende der Mitteilung DGAP News-Service957415 20.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX