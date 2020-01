DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest (deutsch)

14.01.2020 - 12:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

windeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung festDGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmewindeln.de SE: windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhungfest14.01.2020 / 12:40 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNGINNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNGBESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIGWÄRE.windeln.de legt Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung festMünchen, 14. Januar 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oderdie "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats auf Basis des Beschlusses der außerordentlichenHauptversammlung vom 27. September 2019 beschlossen, das Grundkapital vonderzeit 2.989.101,00 Euro, eingeteilt in 2.989.101 auf den Inhaber lautendeStückaktien, um bis zu 5.171.144,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.171.144neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie desGrundkapitals darstellen ("Neue Aktien"), auf bis zu 8.160.245,00 Euro zuerhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt, sodass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu 6.205.372,80 Eurobeträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigtund werden nicht sofort, sondern voraussichtlich im weiteren Verlauf desJahres 2020 auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zumHandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.Bis zu 2.501.093 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreienBezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbarenBezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 angeboten, d.h. einebestehende Aktie berechtigt zum Bezug von 1,73 Neuen Aktien aus derKapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht für Spitzenbeträgewurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findetnicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 16. Januar 2020 imBundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 23. Januar 2020(0.00 MEZ) und endet am 5. Februar 2020 (24.00 Uhr MEZ). DerNachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlichder 22. Januar 2020 sein.Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrerBezugsrechte oder des ergänzend eingeräumten Mehrbezugsrechts bezogenwurden, sowie bis zu 2.670.051 Neue Aktien, bei denen sich bestehendeAktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht auszuüben, werdenausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zumPreis von 1,20 Euro je Aktie angeboten.Die Gesellschaft hat bereits von mehreren Investoren verbindlicheVerpflichtungserklärungen zum Erwerb Neuer Aktien zum Preis von 1,20 Euro jeAktie über einen maximalen Betrag von insgesamt 2.754.797,05 Euro erhalten,welche teilweise jedoch der Erreichung bestimmter Mindest- bzw.Maximalzuteilungsquoten hinsichtlich der Neuen Aktien unterliegen. Zu denInvestoren gehören auch die Unternehmen bodyguardpharm GmbH und Holland atHome B.V.Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, dieLiquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken, um den aktuell nochnegativen Cash Flow der Gesellschaft bis zur Erreichung des Break-Even aufBasis des bereinigten EBIT zu decken und Projekte zu finanzieren. DieGesellschaft geht derzeit davon aus, dass ihre Finanzierung für dasGeschäftsjahr 2020 und darüber hinaus gesichert ist. Wenn dieKapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang durchgeführt werden kann undder Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügunggestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht in ausreichendem Maße überKapital und ist nicht in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungennachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze bzw. Cash Flows aus demoperativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zurKapitalerhöhung und zu den Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot,welches im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de(corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.Die Gesellschaft beabsichtigt vor Beginn der Bezugsfrist vorläufigeFinanzzahlen für das Geschäftsjahr 2019, das vierte Quartal des Jahres 2019und einen Ausblick für 2020 zu veröffentlichen.Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführendeBank und wird die Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem Bezugsangebotanbieten.Wichtige HinweiseDiese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichungoder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebotzum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hieringenannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Actvon 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriertworden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einerAusnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauftoder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot vonWertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.Kontakt:Corporate CommunicationsSophia KursaweTelefon: +49 (89) 41 61 71 52 65Email: presse@windeln.de14.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: windeln.de SEHofmannstr.5181379 MünchenDeutschlandTelefon: 089 / 416 17 15-0Fax: 089 / 416 17 15-11E-Mail: investor.relations@windeln.deInternet: www.windeln.deISIN: DE000WNDL193WKN: WNDL19Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 952927Ende der Mitteilung DGAP News-Service952927 14.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX