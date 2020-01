DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und das Geschäftsjahr 2019; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasst (deutsch)

22.01.2020 - 20:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

windeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und das Geschäftsjahr 2019; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021 angepasstDGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/VorläufigesErgebniswindeln.de SE: windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 unddas Geschäftsjahr 2019; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021angepasst22.01.2020 / 20:06 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.windeln.de veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2019 und dasGeschäftsjahr 2019; Break-Even Ziel für bereinigtes EBIT auf Q1 2021angepasstMünchen, 22. Januar 2020: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder"Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) hat im vierten Quartal (Q4) 2019 aufBasis vorläufiger Finanzzahlen Umsätze von 22,9 bis 23,1 Mio. Euro und imGeschäftsjahr (GJ) 2019 in Höhe von 82,3 bis 82,5 Mio. Euro (GJ 2018: 104,8Mio. Euro) erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 24,1 % bis 25,2 %gegenüber dem dritten Quartal (Q3) 2019 (18,5 Mio. Euro). Aufgrundniedrigerer als geplanter Umsätze in Q4 2019 wird das von der Gesellschaftavisierte Ziel, Anfang 2020 auf Basis des bereinigten (ber.) EBIT denBreak-Even zu erreichen, auf das erste Quartal 2021 angepasst.Auf Grundlage von vorläufigen Zahlen erwirtschaftete der Konzern in Q4 2019ein ber. EBIT von -1,9 bis -1,6 Mio. Euro, was einer ber. EBIT-Marge von-8,3 % bis -6,9 % entspricht. Dies ist eine deutliche Verbesserung imVergleich zum Vorquartal (Q3 2019: -4,7 Mio. Euro und -25,5 % ber.EBIT-Marge) aufgrund besserer operativer Performance sowie einer erfasstenUmsatzsteuerkorrektur in Höhe von 1,7 Mio. Euro (ber. EBIT-Effekt ca. 1,4Mio. Euro) für Lieferungen, die in den Vorjahren von windeln.de anchinesische Kunden über sogenannte Freight Forwarder getätigt wurden. Im GJ2019 erzielte windeln.de nach vorläufigen Zahlen ein ber. EBIT von -13,9 bis-13,6 Mio. Euro (-16,9 % bis -16,5 % ber. EBIT-Marge) (GJ 2018: -18,5 Mio.Euro und -17,8 % ber. EBIT-Marge).Die verfügbare Liquidität des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2019 auf8,4 Mio. Euro. Die Gesamtveränderung der verfügbaren liquiden Mittel betrug-1,3 Mio. Euro in Q4 2019 (Q4 2018: -1,6 Mio. Euro) und beinhaltet 0,9 Mio.Euro aus der Umsatzsteuerkorrektur. Für das laufende Jahr 2020 erwartet derKonzern weitere Zuflüsse aus der Umsatzsteuerkorrektur von mind. 2,1 Mio.Euro, d.h. insgesamt mind. 3 Mio. Euro.Für das Jahr 2020 erwartet windeln.de ein deutliches Umsatzwachstum imzweistelligen %-Bereich und eine deutliche Verbesserung des bereinigtenEBIT. Dies soll insbesondere durch die neuen Kooperationen mit derbodyguardpharm GmbH und Holland at Home B.V. sowie weitere Effizienzprojektewie den Umzug des Warenlagers in Deutschland und das Outsourcing des ITShop-Systems erzielt werden. Die endgültigen Ergebnisse für Q4 und das GJ2019 sowie weitere Details zum Ausblick für 2020/21 wird windeln.de mit derVeröffentlichung des Konzernabschlusses am 18. März 2020 bekanntgeben.Corporate CommunicationsSophia KursaweTelefon: +49 (89) 41 61 71 52 65E-Mail: investor.relations@windeln.deKontakt:Corporate CommunicationsSophia KursaweTelefon: +49 (89) 41 61 71 52 65Email: presse@windeln.de22.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: windeln.de SEHofmannstr.5181379 MünchenDeutschlandTelefon: 089 / 416 17 15-0Fax: 089 / 416 17 15-11E-Mail: investor.relations@windeln.deInternet: www.windeln.deISIN: DE000WNDL193WKN: WNDL19Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 959161Ende der Mitteilung DGAP News-Service959161 22.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX