DGAP-Adhoc: Wirecard AG: Change of Chair of Supervisory Board - Wulf Matthias hands over to Thomas Eichelmann

DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Key word(s): PersonnelWirecard AG: Change of Chair of Supervisory Board - Wulf Matthias hands overto Thomas Eichelmann10-Jan-2020 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.Wulf Matthias, Chairman of the Supervisory Board of Wirecard AG, hasresigned in today's Board Meeting as Chairman of the Supervisory board forpersonal reasons. The Supervisory Board has elected Thomas Eichelmann to bethe new Chairman of the Supervisory Board. Wulf Matthias will remain Memberof the Supervisory Board.Contact:Iris StöcklVP Corp.Com./IRTel.: +49 (0)89-4424-1424e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.comhttp://www.wirecard.comISIN DE0007472060Reuters: WDI.GDEBloomberg: WDI GY10-Jan-2020 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: Wirecard AGEinsteinring 3585609 Aschheim b. MünchenGermanyPhone: +49 (0)89-4424 1400Fax: +49 (0)89-4424 1500E-mail: ir@wirecard.comInternet: www.wirecard.comISIN: DE0007472060WKN: 747206Indices: DAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All ShareListed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); RegulatedUnofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Munich,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 951539End of Announcement DGAP News Service951539 10-Jan-2020 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)