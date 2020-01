DGAP-Adhoc: Wirecard AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz - Wulf Matthias übergibt an Thomas Eichelmann

10.01.2020 - 23:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Schlagwort(e): PersonalieWirecard AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz - Wulf Matthias übergibt anThomas Eichelmann2020-01-10 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wirecard AG, Herr Wulf Matthias, hatim Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung den Vorsitz im Aufsichtsrat auspersönlichen Gründen niederlegt. Der Aufsichtsrat hat Herrn ThomasEichelmann zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Matthias wirddem Aufsichtsrat weiterhin als einfaches Mitglied angehören.Kontakt:Iris StöcklVP Corp.Com./IRTel.: +49 (0) 89-4424-1424e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.comhttp://www.wirecard.deISIN DE0007472060Reuters: WDI.GDEBloomberg: WDI GY2020-01-10 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Wirecard AGEinsteinring 3585609 Aschheim b. MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89-4424 1400Fax: +49 (0)89-4424 1500E-Mail: ir@wirecard.comInternet: www.wirecard.comISIN: DE0007472060WKN: 747206Indizes: DAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All ShareBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 951539Ende der Mitteilung DGAP News-Service951539 2020-01-10 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)