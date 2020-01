DGAP-DD: FCR Immobilien AG (deutsch)

15.01.2020 - 16:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-DD: FCR Immobilien AG deutschMeldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen15.01.2020 / 16:35Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den inenger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: RAT Asset & Trading AG2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Titel:Vorname: FalkNachname(n): RaudiesPosition: Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameFCR Immobilien AGb) LEI967600LT9MY90VC0Y1284. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: DE000A1YC913b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen11,50 EUR 17537,50 EUR11,40 EUR 3135,00 EURd) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen11,4847 EUR 20672,5000 EURe) Datum des Geschäfts2020-01-15; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: FrankfurtMIC: XETR15.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: FCR Immobilien AGPaul-Heyse-Straße 2880336 MünchenDeutschlandInternet: www.fcr-immobilien.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service56243 15.01.2020Quelle: dpa-AFX